Sylvester Stallone lista novamente a casa de Hidden Hills 3 meses depois de retirá-la do mercado

Sylvester Stallone dar Jennifer Flavin estão mais uma vez procurando descarregar sua propriedade em Hidden Hills … eles acabaram de colocá-la de volta no mercado, apenas 3 meses depois de retirar a listagem original.

Fontes imobiliárias disseram ao TMZ … a propriedade do casal famoso agora está listada por US $ 21,3 milhões, o que representa uma redução de preço de US $ 1,2 milhão.

Lembre-se … Sly e JF colocaram o lugar à venda em dezembro por US $ 22,5 milhões, mas nunca foi vendido e, em fevereiro, eles o retiraram do mercado.

Fomos informados de que eles retiraram a casa do mercado em fevereiro porque ela foi listada durante as férias e, depois de esperar alguns meses, eles sentem que está sendo recolocada em um momento melhor.

A casa de 4 quartos tem 10.460 pés quadrados com 8 banheiros … e é decorada com piscina, home theater, academia, estábulo e estábulos, além de uma área de equitação.



A propriedade ocupa 2,26 acres com vistas pitorescas da montanha … e também há uma casa com piscina e uma casa de hóspedes, além de um lago de carpas, horta e mais de 100 abacateiros e árvores cítricas no amplo terreno.

O quarto principal se destaca … ele vem com closets duplos, varanda privativa e área de estar.



Sly e Jennifer não são estranhos ao mercado imobiliário de Los Angeles… como relatamos pela primeira vez, ele vendeu sua casa em Beverly Hills que Adele por US $ 58 milhões no início do ano passado e, em março de 2022, ele e Jen compraram a casa de Hidden Hills.

Nossas fontes dizem que Sylvester e Jennifer estão vendendo o lugar porque passam a maior parte do tempo na Flórida, onde possuem uma mansão de US$ 35 milhões em Palm Beach.