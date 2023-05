TANAC oferece novas oportunidades de emprego em todo o país; confira os cargos disponíveis.

A TANAC, referência em recursos renováveis e sustentabilidade, abre novos empregos disponíveis em todo o Brasil. A companhia oferece constantemente novas oportunidades para pessoas que se identificam com sua filosofia e queiram fazer parte desse grande time de muito sucesso. Confira todas as informações abaixo.

TANAC anuncia a contratação de novas pessoas para seu time de colaboradores

A companhia oferece oportunidades em diferentes setores da companhia, oportunizando aos candidatos que optem pela área que melhor se adapte em suas aptidões, entre elas estão: Tecnologia da Informação, Suprimentos, Silvicultura, Pesquisa e Desenvolvimento, Logística, Controle de Qualidade, Controladoria, Abastecimento e um Banco de Oportunidades.

A TANAC, fundada há mais de setenta anos e é uma das maiores referências no setor agrícola, oferecendo aos seus clientes soluções inovadoras, sustentáveis e utilizando recursos renováveis. Nesta data, novas posições podem ser preenchidas na companhia. Confira, a seguir.

Ope. de ETE – Rio Grande;







Futuras Oportunidades – todas as unidades;







Controle de Qualidade – Estágio;







Aux. de Operação de Balança – Pelotas;







Aux. de Almoxarifado – Pelotas;







Ana. de Sistemas Pleno – Porto Alegre;







Ana. de Desenvolvimentos Operacionais Jr – Pelotas;







Almoxarife – Pelotas;







Serv. Rural – Triunfo, Cristal, Piratini, Pelotas, Porto Alegre e Encruzilhada do Sul.

Veja também: Stefanini abre mais de 300 vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para ocupar uma das colocações que estão disponíveis na empresa TANAC, os interessados devem cadastrar seu currículo através da página 123empregos. É importante preencher atentamente todos os dados exigidos para que a companhia entre em contato com o selecionado e indique os próximos passos da seleção.

Leia com atenção a descrição da vaga e destaque as habilidades e experiências que você possui que sejam relevantes para a posição. Além disso, utilize verbos de ação para descrever suas realizações e não apenas suas responsabilidades em trabalhos anteriores.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.