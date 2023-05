Tanto Patrick Beverley quanto Russell Westbrook esperam anéis se o Lakers vencer os playoffs da NBA

Nqualquer Patrick Beverley nem Russel Westbrook deixou muitas boas memórias para trás depois de deixar o Los Angeles Lakers para passar para coisas novas. Mas ambos estarão esperando seus próprios anéis se o roxo e o ouro vencerem os Playoffs da NBA.

Com russo ainda em LA, mas agora com o Clippers e Berverley alguma distância com o búfalos de Chicagoos ex-companheiros estão unidos pelo apoio ao Lakers nestes playoffs em andamento. Eles estão atualmente empatados em 1-1 após o jogo 2 com o Golden State Warriors.

Beverley e Westbrook querem anéis dos Lakers

Falando em seu próprio podcast, o Pat Bev Podcast With Rone, Beverley admitiu que havia se deparado com russo na academia no início da semana, e que ambos estão de olho em um anel.

“Ei pat, Lakers ganhar, eu quero meu anel'”, Beverley disse. “Não vou mentir, russonós vamos ser adequados e chutados, cara, eu vou estar lá esperando naquele anel.

“Se eles ganharem, você me chama do que diabos você quiser me chamar, eu vou pegar aquele anel … Eu acho que Westbrook vai aceitar o anel? Inferno, sim, ele não vai dizer não a isso .”

Embora ambos Westbrook e Beverley começou a temporada com o Lakersambos foram negociados para fora da franquia de LA e houve controvérsia em torno de seu tempo com o roxo e o ouro.

A NBA não tem regras sobre a distribuição de anéis, então o Lakers teriam uma decisão a tomar caso vencessem os playoffs da NBA.

Beverley jogou 45 vezes com o Lakers, Westbrook jogado 52.