Tatum continua confiante apesar de perder dois pontos para o Heat: não estamos mortos nem nada

JImmy Butler ficou frente a frente com o Boston Celtics, e o Heat está voltando para Miami com a oportunidade de avançar para as finais da NBA.

Butler marcou 27 pontos, acertando baldes consecutivos para empatar o jogo e dar a liderança ao Miami, e o oitavo colocado Heat deixou Boston com uma vitória por 111-105 na noite de sexta-feira e uma vantagem de 2-0 nas finais da Conferência Leste.

Butler sobre sua altercação com Williams: me faz entrar em muito maisLAPRESSE

Butler também deu oito rebotes, seis assistências e uma faísca emocional depois que Grant Williams, do Boston, começou a brigar com ele: Butler encarou Williams, com os dois jogadores sofrendo faltas técnicas para a cabeçada dupla.

Então “Jimmy Buckets” marcou e marcou mais – nove pontos ao todo durante uma corrida de 23-9 que transformou uma desvantagem de nove pontos em uma vantagem de 105-100.

Bam Adebayo fez 22 pontos, 17 rebotes e nove assistências para o Miami, que volta para casa com uma chance de raspar e se tornar apenas o segundo número 8 a chegar às finais da NBA.

O jogo 3 é domingo à noite.