Taxa de juros do Fed: Como afetará seu empréstimo de cartão de crédito ou sua hipoteca?

Inflação é o principal motivo da Reserva Federal decisão de elevar a taxa básica de juros que ocorre na tentativa de esfriar os efeitos da inflação. Isso inevitavelmente afetará todos os americanos que pagam impostos e também os que não pagam impostos. Na quarta-feira passada, o índice de referência do Banco Central voltou a subir um quarto de ponto, para 5,1%. Todas as taxas de cartões de crédito, hipotecas e empréstimos para automóveis devem subir ainda mais do que já subiram. Todos estes também têm surgido desde o federal começou a aumentar as taxas em 2022. Como resultado, quaisquer custos de empréstimos para consumidores e empresas serão um fardo ainda maior do que antes.

Existe uma vantagem para taxas de juros mais altas do Fed?

Muitos bancos estão começando a oferecer taxas mais altas em contas de poupança, o que dá aos poupadores a chance de ganhar mais juros. Apesar disso, todos os principais especialistas em economia do país estão preocupados que a série de 10 aumentos de juros do Fed desde março de 2022 possa eventualmente fazer com que a economia desacelere demais ou cause uma recessão. Imagine uma recessão agora, quando o mundo está em uma grande turbulência em meio a todos os conflitos em Europa Oriental e Sudeste Asiático. Nenhum cidadão americano suportaria isso e tudo seria um caos deste lado do mundo. Mas vamos descobrir o que está causando esses aumentos nas taxas, certo?

Resumidamente, inflação é o que causa esses aumentos nas taxas de juros do Fed. Desde o início da pandemia global, era evidente que a economia sofreria um grande golpe e os efeitos seriam sentidos por muitos anos depois de ocorrido. As pessoas mais afetadas por esses aumentos nas taxas de juros são aquelas que dinheiro emprestado para fazer uma grande compra. As pessoas que contraíram empréstimos para comprar casas, carros ou grandes eletrodomésticos são as que mais sofrem com esses aumentos nas taxas de juros. O futuro não parece bom para nenhum deles, nem para quem está em busca de um novo cartão de crédito.