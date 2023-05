Taxa de milhagem do IRS: Além do gás, o que mais pode cobrir esse reembolso?

AComo proprietário de uma empresa, você deseja garantir um reembolso justo e preciso para seus funcionários. Mas você está ciente de que pode estar pagando demais usando a taxa de quilometragem padrão do IRS? Não se preocupe, existem alternativas que podem te ajudar a economizar.

A taxa de milhagem do IRS: por que as empresas a usam

Muitas empresas adotaram a taxa de milhagem do IRS como padrão para reembolsar as despesas de viagens de negócios dos funcionários. Originalmente projetada para deduções fiscais, essa taxa agora se tornou o método de cálculo de reembolsos. No entanto, é importante observar que essa taxa é baseada nas médias nacionais e não leva em conta as despesas de viagem individuais.

“Para muitas organizações, o reembolso preciso de quilometragem não é uma prioridade. Encontrar a solução mais fácil é. Mas essa facilidade tem um preço porque a ferramenta de dedução fiscal chamada taxa de IRS é baseada em médias nacionais, não em despesas de viagem individuais, ao contrário da alternativa, FAVR reembolso.”

A taxa atual de milhagem comercial do IRS

A partir de 2023, a taxa de milhagem do IRS publicada é de $ 0,655 por milha. Isso significa que os funcionários nos EUA serão reembolsados ​​a uma taxa de 65,5 centavos por milha. No entanto, é essencial fazer a si mesmo duas perguntas críticas:

1. Quais despesas o seu reembolso de milhagem realmente cobre?

2. Os seus funcionários incorrem em custos equivalentes ao seu reembolso?

Se você não conseguir responder a essas perguntas, é hora de reavaliar sua estratégia de reembolso. O uso de uma taxa que carece de transparência e quantificação pode levar a um pagamento a mais ou a menos.

As limitações da taxa de quilometragem do IRS

A taxa de milhagem do IRS cobre uma ampla gama de despesas com veículos, incluindo gasolina, óleo, manutenção, seguro, depreciação e impostos. No entanto, essas despesas variam de motorista para motorista, tornando difícil ter uma taxa de reembolso única para todos. Fatores como preços do gás, custos de seguro, impostos e despesas de manutenção diferem entre os estados e indivíduos.

“Sem um perfil de despesas ‘padrão’ do funcionário, não pode haver taxa de reembolso de milhagem ‘padrão’. Se você tiver funcionários em quatro estados diferentes, esses funcionários pagarão quantias diferentes para possuir e operar seus veículos pessoais.”

As armadilhas do reembolso de centavos por milha

Embora um reembolso de centavos por milha pareça simples e conveniente, ele pode levar a um pagamento excessivo, especialmente ao usar a taxa federal de milhagem de 65,5 centavos por milha. Duas razões principais contribuem para isso:

1. Quanto mais quilometragem os funcionários relatam, mais dinheiro eles ganham.

2. Uma taxa generosa de centavos por milha, como a taxa do governo, incentiva a direção improdutiva e desnecessária. Além disso, se os funcionários informarem a quilometragem, eles podem ser tentados a exagerar seus números.

Para mitigar esses problemas, é crucial emparelhar seu plano de reembolso com um sistema confiável de rastreamento de quilometragem que garanta relatórios precisos enquanto protege a privacidade.

Os benefícios da captura de quilometragem do século 21

Os custos operacionais dos veículos, como seguro e depreciação, não aumentam significativamente com o aumento da quilometragem. Na verdade, quanto mais você dirige, menos custa operar seu veículo por quilômetro. Com uma taxa fixa de centavos por milha, o reembolso não diminui à medida que os custos por milha diminuem. Isso significa que os funcionários que dirigem significativamente acima da quilometragem média de um motorista dos EUA receberão um pagamento a maior.

Por outro lado, os funcionários que dirigem abaixo da quilometragem média provavelmente serão mal pagos. Eles ainda enfrentam custos fixos comparáveis ​​àqueles que dirigem mais quilômetros.