Taylor Swift: A cantora ‘amaldiçoou’ o Celtics contra o Heat?

EUem uma reviravolta intrigante de eventos, de Taylor Swift presença em seu tão esperado A turnê das eras parece ter uma estranha correlação com o celtas de Boston‘ infortúnio no Eliminatórias da NBA de 2023.

Um vigilante Reddit usuário, passando pelo nome de usuário Mattmo831investigou a programação da turnê de Swift e fez uma descoberta intrigante que liga suas performances à tendência de times perderem nos playoffs.

A análise de Mattmo831 sugere uma destino sinistro para o celtaspois parecem destinadas a cair para o calor de Miami nos próximos 2023 Finais da Conferência Leste da NBA. O usuário do Reddit apresentou um argumento convincente, esclarecendo a escolha dos locais dos shows de Swift, que se alinham com as cidades dos times perdedores.

“Está acontecendo simultaneamente – o Eliminatórias da NBA e Turnê The Eras de Taylor Swift. O que a maioria das pessoas não sabe é que Taylor tem selecionado as cidades dos times perdedores para seus shows, coincidindo com suas perdas devastadoras”, explicou Mattmo831 em seu post instigante.

Examinando as evidências, Mattmo831 destacou as paradas de Swift em Filadélfia durante a série do segundo turno entre o celtas e a Philadelphia 76ersuma série que terminou em decepção para o Sixers. Da mesma forma, a presença de Swift na Flórida em Estádio Raymond Jamescasa do Tampa Bay Buccaneerscoincidiu com o Derrota do Miami Heat para o Atlanta Hawks no torneio de entrada.

Agora, os Celtics se encontram em uma situação preocupante, já que Taylor Swift está atualmente em Massachusetts, preparando-se para se apresentar no Gillette Stadiuma reverenciada casa do Patriotas da Nova Inglaterra, Este Domingo. A proximidade do local da turnê de Swift com a casa do Celtics levanta questões sobre se sua presença mais uma vez lançará uma sombra sobre a sorte do time.

O Celtics navega na “Maldição do Swift” em meio à batalha dos playoffs, focado na redenção

Enquanto alguns podem ser tentados a rotular Taylor Swift como um “anti-herói” nesta narrativa, seria insensato o Celtics atribuir a culpa ao cantor pelos recentes reveses contra o Aquecer. A chegada de Swift em Massachusetts pode ser mera coincidência, e o Celtics deve se concentrar em recuperando seu ímpeto e retificando o “espaço em branco” em sua coluna de vitórias enquanto enfrentam seus formidáveis Conferência Leste rivais.

Como o mistério que envolve A aparente influência de Taylor Swift no playoffs da NBA continuar a se desenrolar, todos os olhos estarão voltados para o Celtics e sua capacidade de superar as adversidades. Será que eles vão desafiar os chamados “Maldição rápida” e garantir uma vitória no Finais da Conferência Leste, ou será que a presença da estrela pop causará outro desgosto para o time e seus fãs apaixonados? Só o tempo dirá à medida que os playoffs de apostas altas se intensificam.