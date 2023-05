Taylor Swift ‘Cornelia Street’ NYC Townhouse agora à venda

Taylor Swift claramente tem o toque de Midas… e um lugar onde ela viveu – um lugar que inspirou uma de suas canções superpopulares – está agora no mercado para o resgate de um rei.

Em 2016, Taylor alugou uma casa no West Village de Nova York. Ela aparentemente amou o bloco de 4 quartos e 5.500 pés quadrados e morou lá por mais de um ano.

A casa – de propriedade de um investidor italiano – foi listada pelo corretor de imóveis Corcoran Group Laurence Carty no início deste mês. Era listado para alugar — $ 45.000 por mês e $ 5.000 extras se o locatário quiser mobiliá-lo.

Além de alguns recursos incríveis, incluindo uma piscina coberta de 30 pés e um terraço na cobertura com vista para o centro da cidade, o fato de Taylor morar lá deve agregar algum valor.

O momento é perfeito – você deve pensar que é mais do que uma coincidência a casa estar à venda bem no meio da turnê Taylor’s Eras, que é o bilhete mais quente no mundo.