Taylor Swift ‘Cornelia Street’ NYC Townhouse para alugar por US $ 49.500 por mês

A casa tem três andares de puro luxo … ela vem com uma piscina coberta, 3 lareiras a gás e um terraço na cobertura com vistas deslumbrantes de Manhattan.

A casa geminada de 4 quartos fica no coração de West Village… duas das suítes contam com terraços privativos, banheiros privativos e closets… e a master tem um pátio privativo com lareira a gás, além de closet, banheira de mármore e box de vidro com clarabóia.