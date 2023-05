Taylor Swift defende fã que pode ter sido agredido durante o show ‘Eras’ na Filadélfia

Taylor Swift os fãs são muito protetores com seu ídolo, e no sábado à noite ela retribuiu o favor.

Taylor estava na Filadélfia para um caso de 2 noites com sua turnê Eras, quando parece – pelo menos para os fãs nas redes sociais – que um segurança pode ter sido um pouco duro demais com um fã.

Aconteceu enquanto ela cantava “Bad Blood”… parece que Taylor viu algo no meio da multidão. Você vê o gesto dela com uma pitada de raiva, tentando acalmar as coisas, e então ela para de cantar e grita: “Ela está bem. Ela não estava fazendo nada!!!”