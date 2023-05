Taylor Swift deixa as celebridades loucas: Mariska Hargitay e Reese Witherspoon foram flagradas se divertindo muito em seu show

Mariska Hargitay e Reese Witherspoon tiveram o melhor momento de suas vidas em Concerto da Era Tour de Taylor Swift em Nashville, Tennessee. A dupla foi flagrada dançando ao som dos sucessos da cantora enquanto Taylor surpreendia no palco com sua incrível performance.

No caso da estrela de Law & Order: SVU, ela compartilhou dois vídeos em seu Instagram nos quais pode ser vista cantando com todo o coração e tendo um bom e velho boogie. No primeiro dos dois, ela estava murmurando a letra de “The Man” e no outro dançando ao som do hit da cantora “Shake it Off”.

A atriz foi cheio de elogios no Instagram após o show e agradeceu um “magnífica e milagrosa Taylor Swift” por “sua magia”. “É um presente estar em seu deslumbrante, brilhante, poderoso e delicado país das maravilhas. Como você faz um estádio cheio de 70.000 pessoas parecer sua acolhedora sala de estar? Você é pura magia! Obrigado por seu talento requintado, sua coragem e toda a sua sabedoria. Sua ENERGIA!” concluiu Hargitay em seu post nas redes sociais.

Witherspoon, que também foi extremamente elogioso no Insta, parecia ter um tempo igualmente espetacular, cantando e dançando a noite toda também. “Que noite inesquecível! @taylorswift na frente de 70.000 fãs incríveis As escolhas estelares de músicas, coreografias inspiradas, design de arte de outro mundo … uma noite incrível para dançar, cantar e sentir muita ALEGRIA .. obrigado @taylorswift e toda a equipe da turnê ERAS por brilhar tanto esta noite”, postou a estrela Legalmente Loira.