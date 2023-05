Taylor Swift e Ice Spice lançam dueto após Matty Healy insultar o rapper

Taylor Swift está se unindo a Tempero Gelo para uma colaboração totalmente nova … mas o novo projeto acontece logo após o namorado dela, Matty Healy‘s golpes direcionados ao rapper.

T-Swift fez o anúncio via Twitter, quarta-feira … dizendo: “Hum. Tanta coisa para contar. Sou um grande fã dessa artista brilhante e, depois de conhecê-la, posso confirmar: ela é A ÚNICA a assistir .”

“Tão feliz em dizer que ‘Karma’ Apresentando o incrível @icespicee_ será lançado AMANHÃ à noite no MIDNIGHT ET como parte do novo álbum de luxo Midnights (Til Dawn Edition) que você pode encomendar agora” … ela também disse fãs sobre alguns outros projetos que ela tem na manga.

No entanto, o projeto Ice Spice não poderia ser mais desajeitado – ou, talvez propositalmente – cronometrado … considerando que sua vaia Matty recentemente foi criticada por insultar o rapper “Munch”.



ICYMI, em fevereiro, O vocalista do 1975 foi ao “The Adam Friedland Show”, onde Nick Mullen, Friedland e Matty fizeram comentários depreciativos sobre o rapper enquanto também zombavam dos sotaques chineses e havaianos. Esse clipe recentemente ressurgiu online… junto com um clipe de Ice expressando seu amor pela banda de 1975, em uma entrevista separada.

Matty acabou se desculpando, no mês passado, por ofendê-la, mas alguns fãs acharam que o pedido de desculpas foi sem brilho. O episódio também foi apagado em várias plataformas.

Como você sabe, Taylor e Matty foram inseparáveis … depois que as notícias se espalharam, ela Quebrou com seu namorado de longa data Joe Alwyn.

Sabemos que Tay e Ice tiveram pelo menos um momento especial juntos … com IS apresentando sua vitória de “Canção do Ano” para “Anti-Hero” no iHeart Awards em março e os dois posando para fotos juntos.