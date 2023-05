Taylor Swift e suposto namorado Matty Healy foram fotografados juntos em um carro

Taylor Swift dar Matty Healy estiveram muito próximos um do outro neste fim de semana – e agora, estamos vendo-os no mesmo chicote pela primeira vez em meio a rumores de romance.

Matty está se virando para olhar para Taylor, que está sentado ao lado dele. Não está claro se há mais alguém sentado atrás deles – mas, de qualquer forma, eles estão compartilhando um espaço lá atrás com o motorista na frente. Nenhum PDA pelo que podemos ver … além de olhares profundos nos olhos um do outro.

GOSTO MUITO DE MATTY HEALY ESTÁ NO PALCO COM PHOEBE OBSESSO #privado #ErasTourNashville pic.twitter.com/JB0IWNyz4T

BTW, esta foi tirada após seu segundo show do fim de semana em Nashville … onde Matty realmente se apresentou ao lado da abertura de Tay, Phoebe Bridgers no vôo. Sua aparição no palco no sábado não foi anunciada anteriormente e foi uma surpresa para muitos … apenas mais uma evidência de que ele está meio que demorando, ao que parece, e pronto para entrar a qualquer momento.