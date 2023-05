Taylor Swift enfrenta reação negativa sobre os hábitos pornográficos perturbadores de Matty Healy; Fãs exigem que ela termine o relacionamento

Taylor Swift encontrou-se no centro da controvérsia esta semana, quando os fãs a pediram para terminar seu relacionamento com Matty Healy depois que seus controversos comentários pornográficos ressurgiram online. RadarOnline.com relatou o incidente, que ocorreu logo após Swift e Healy confirmarem seu status de namoro após a separação dela do ator. Joe Alwyn.

De acordo com o Daily Mail, Healy fez os comentários durante uma aparição no O Show de Adam Friedland em fevereiro. O episódio do podcast ressurgiu nas redes sociais, chamando a atenção para os comentários explícitos de Healy. Friedland relatou um incidente em que ele e uma amiga encontraram Healy assistindo “pornografia hardcore” logo após sair de uma festa em sua casa.

“Não foi apenas o … foi a combinação do fato de que foi, você não está exagerando, foram 30 segundos”, admitiu Healy, reconhecendo o incidente pornográfico. “Tipo, vocês ainda estavam esperando lá fora, ela voltou, eu já estava nervoso.”

Os fãs de Swift expressaram sua preocupação e pediram que ela tomasse uma atitude. Um fã foi ao Twitter, dizendo: “Se um bando de estranhos na internet sabe sobre Matty Healy assistindo pornografia de tortura racista, então COMO Taylor não saberia? Ela conhece aquele homem há DEZ ANOS e não sabe o quão problemático e horrível ele é? Sim, eu não estou acreditando nisso.”

Alguns fãs questionaram Taylor

Outro fã questionou a aceitação da situação por Swift, escrevendo: “Sério, parece que ela está TENTANDO ser cancelada novamente. Como ela está bem com isso?”

Este incidente recente aumenta as controvérsias anteriores de Healy. No início deste mês, imagens ressurgidas de um show de 1975 o capturaram supostamente fazendo uma saudação nazista. Healy também enfrentou críticas por comentários depreciativos feitos sobre Ice Spice durante sua aparição no The Adam Friedland Show.

À medida que a situação se desenrola, fãs e observadores aguardam a resposta de Swift e se ela abordará as preocupações em torno de seu relacionamento com Healy.