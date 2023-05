Taylor Swift lançará música com Ice Spice em meio à controvérsia de Matty Healy

TO remix “Karma” de Taylor Swift com Ice Spice está programado para sair na quinta-feira como parte da versão de luxo do álbum “Midnights”, anunciou a cantora na quarta-feira. Está claro que a colaboração é uma resposta aos comentários de Matt Healy sobre o rapper.

Swift, 33, recentemente começou a namorar Healy, 34, após sua separação do parceiro de longa data Joe Alwyn. O vocalista da banda “The 1975” atraiu críticas após comentários grosseiros sobre o Ice Spice.

Durante uma aparição no podcast, Healy ficou de braços cruzados enquanto os apresentadores do programa chamavam Ice Spice de “Inuit Spice Girl” e uma “rechonchuda senhora chinesa”, enquanto também imitava sotaques chineses.

A certa altura, Healy sugeriu que os anfitriões se passassem por japoneses que trabalhavam em campos de concentração, levando a seu pedido de desculpas indiferente.

“Só me sinto um pouco mal e meio que sinto muito se ofendi você. Ice Spice, me desculpe”, disse Healy durante um show. “Não é porque estou aborrecido que minha brincadeira foi mal interpretada. É porque não quero que Ice Spice pense que sou um dk. Eu te amo, Ice Spice. Sinto muito.”

Taylor Swift está mais feliz do que nunca

Swift, que está atualmente em turnê, recebeu críticas por namorar Healy, mas ela não parece se importar.

Na verdade, ela disse recentemente que a vida finalmente faz sentido para ela, provavelmente referindo-se a Healy.

“Eu meio que sinto vontade de dizer a você… eu nunca estive tão feliz na minha vida, em todos os aspectos da minha vida, nunca antes”, disse Swift. “E eu só quero agradecer por fazer parte disso. Não é apenas a turnê. Eu apenas sinto que minha vida finalmente parece fazer sentido.”

Healy ganhou as manchetes por vários motivos, nem todos bons, principalmente ao afirmar que gosta de assistir a conteúdo adulto em que mulheres negras são maltratadas.