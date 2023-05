Taylor Swift tem outro londrino como namorado: The 1975’s Matty Healy, por relatório

EUnão parece Taylor Swift pode ter um novo namorado, e desta vez é ninguém menos que o 1975o frontman Matty Healy. Segundo fontes, os dois já estão “loucamente apaixonados” e estão prontos para levar o relacionamento a público.

“É muito cedo, mas parece certo. Eles namoraram pela primeira vez, muito brevemente, quase 10 anos atrás, mas os horários simplesmente não deram certo”, revelou uma fonte ao O sol.

Embora Swift e Joe Alwyn anunciaram sua separação no mês passado, eles realmente se separaram em fevereiro, então não houve “absolutamente nenhum cruzamento” com seu novo relacionamento.

O novo casal está supostamente pronto para fazer sua estreia no próximo show da Era’s Tour de Swift em Nashville, e a fonte afirmou que eles “querem ‘possuir’ esse romance, e não escondê-lo”.

Também foi revelado que os dois foram armados pelo colaborador de Swift Jack Antonoff. Outra celebridade aparentemente disse ao blog de fofocas Deuxmoi: “Eu tinha que te contar, acabei de ouvir que Tay Swift já está namorando o vocalista do The 1975. Antonoff armou tudo.”

Esta não é a primeira vez que Healy e Swift estão ligados. Há rumores de que eles namoraram em 2014, depois que ele foi visto se apresentando em um de seus shows. No entanto, eles permaneceram amigos ao longo dos anos e até colaboraram em algumas músicas para o último álbum de Swift, “meia-noite.”

Os fãs estão ansiosos para uma futura colaboração entre os dois

Healy estava anteriormente em um relacionamento com FKA Twigs, que terminou em junho de 2022 após três anos de namoro. Ele também estava ligado ao modelo Charlotte Briar d’Alessio. Enquanto isso, parece que Alwyn também seguiu em frente. Atriz Emma Laird recentemente postou uma foto do ator de “Harriet” no Instagram, que aparentemente foi tirada enquanto ele ainda namorava Swift.

Ainda é cedo para Swift e Healy, mas os fãs já estão animados com esse novo casal. E quem sabe, talvez possamos ouvir alguma música deles no futuro. Como Healy disse em uma entrevista de 2019 à Rolling Stone: “Não sou o tipo de pessoa que dorme com uma pessoa famosa e diz: ‘Oh merda, dormi com uma pessoa famosa’.”