Tebas responde a Vinícius… e brasileiro rebate: quero ações e punições

Vinicius explodiu de raiva e tristeza após receber insultos racistas no Mestalla quando Real Madrid enfrentou Valência neste domingo na LaLiga Santander.

Ele também foi expulso no final da partida e, na sequência, o lateral brasileiro usou as redes sociais para desabafar sobre sua frustração com o racismo de que foi vítima em diversas ocasiões nesta temporada.

“O prêmio que os racistas ganharam foi minha expulsão, não é futebol, é LaLiga”, escreveu o jogador, uma mensagem clara (como já fez em outras ocasiões) sobre a falta de proteção que recebe na LaLiga Santander.

Javier Tebas, presidente da LaLiga Santander, respondeu ao atacante do Real Madrid no Twitter.

“Como há quem deveria, mas não explica o que é a LaLiga e o que pode fazer em casos de racismo, tentamos explicar, mas você não apareceu em nenhum dos dois encontros combinados que você mesmo pediu,” tebas escreveu.

“Antes de criticar e difamar a LaLiga, você precisa se informar adequadamente.

“Não se deixe manipular e certifique-se de que compreende as responsabilidades de cada parte e o trabalho que temos vindo a desenvolver em conjunto”.

tebas referia-se às responsabilidades pelas sanções, que não cabem à LaLiga, mas ao comitê de competição da RFEF, à comissão estadual contra a violência, racismo, xenofobia e intolerância no esporte e ao Ministério Público e tribunais.

A LaLiga relatou incidentes das seguintes partidas nas últimas temporadas, conforme explicado pela organização em comunicado:

FC Barcelona – Real Madrid: 24 de outubro de 2021.

RCD Mallorca – Real Madrid: 14 de março de 2022.

Atlético de Madrid – Real Madrid: 18 de setembro de 2022.

Real Valladolid – Real Madrid: 30 de dezembro de 2022.

Incidente ‘Banner em Valdebebas’ antes do Real Madrid – Atlético de Madrid na Copa del Rey: 26 de janeiro de 2023.

RCD Mallorca – Real Madrid: 5 de fevereiro de 2023.

CA Osasuna – Real Madrid: 18 de fevereiro de 2023.

Real Betis – Real Madrid: 5 de março de 2023.

FC Barcelona – Real Madrid: 19 de março de 2023.

Denúncias sem punições

A LaLiga, que não tem poder legislativo para fechar um estádio ou interromper uma partida, acredita que nos últimos anos está fazendo tudo ao seu alcance para combater o comportamento racista.

A legislação atual não permite que a LaLiga imponha sanções administrativas ou disciplinares porque a decisão de suspender uma partida, por exemplo, tem que ser decidida pelo árbitro.

A LaLiga pode, no entanto, apresentar queixas por comportamento racista, que é o que faz jogo a jogo.

De acordo com a Lei 19/2007 contra a violência, racismo, xenofobia e intolerância no desporto, a responsabilidade pelas sanções administrativas cabe à delegação governamental, ao secretário de estado da segurança, ao ministério do interior e ao conselho de ministros.

No caso das questões disciplinares desportivas, as mesmas constam do código disciplinar da RFEF, sendo o órgão competente a comissão de competições da federação.

Nos últimos anos, o Ministério Público arquivou várias denúncias apresentadas pela LaLiga após ocorrências de Vinicius sofrendo abuso racista em jogos como o Spotify Camp Nou, Mallorca ou o Estadio Civitas Metropolitano.

A LaLiga também forneceu evidências de incidentes envolvendo Nico Williams no Estádio Benito Villamarin ou Carlos Akapo em Los Carmenes.

Todos esses casos não foram levados adiante pelos tribunais por diferentes razões.

Vinícius rebate em Tebas

Minutos depois tebas‘ resposta, Vinicius respondeu o presidente da liga nas redes sociais.

“Mais uma vez, em vez de criticar os racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Vinicius iniciado.

“Por mais que você fale e finja que não leu, a imagem do seu campeonato fica abalada.

“Olhe para as respostas às suas postagens e você terá uma surpresa.

“Omitir você só o torna igual aos racistas.

“Não sou seu amigo para falar de racismo. Quero ações e punições. As hashtags não me comovem.”