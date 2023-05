Técnicas de Estudo para Aumentar o Seu Desempenho Acadêmico.

Aprender novas informações pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando há muita informação para absorver em um curto período de tempo. No entanto, com as técnicas de estudo certas, é possível fortalecer seu aprendizado e melhorar seu desempenho acadêmico.

É necessário conhecer as diversas técnicas de estudo e aplicá-las na sua rotina de estudos até descobrir qual é mais eficiente para o seu aprendizado. Neste artigo, discutiremos algumas técnicas úteis para você testar no seu processo de estudo.

Técnica 1: Faça resumos e esquemas

Fazer resumos e esquemas é uma técnica eficaz para fortalecer seu aprendizado. Isso envolve resumir as informações que você está estudando em frases curtas e simples e organizá-las em um esquema ou mapa mental. Essa técnica ajuda a destacar as informações mais importantes e a estabelecer conexões entre os diferentes conceitos que você está estudando.

Além disso, ao fazer resumos e esquemas, você está reescrevendo as informações em suas próprias palavras, o que pode ajudar a solidificar seu conhecimento. Certifique-se de revisar seus resumos e esquemas com frequência para garantir que você esteja absorvendo as informações com precisão.

Técnica 2: Pratique a revisão espaçada

A revisão espaçada é uma técnica de estudo que envolve revisar o material em intervalos regulares. Em vez de tentar estudar todo o material de uma só vez, você divide o material em seções e revisa cada seção em intervalos espaçados ao longo do tempo. Essa técnica ajuda a consolidar a informação na memória de longo prazo e a evitar a sobrecarga de informações.

Para praticar a revisão espaçada, defina um cronograma de revisão para cada seção de material que você está estudando. Por exemplo, você pode revisar uma seção de material no dia em que aprendeu, depois após 24 horas, depois após uma semana e, em seguida, após um mês. Certifique-se de revisar regularmente para evitar esquecer informações importantes.

Técnica 3: Use associações e memória visual

Usar associações e memória visual é outra técnica eficaz. Isso envolve criar associações mentais entre diferentes conceitos ou informações que você está estudando. Por exemplo, você pode associar um conceito abstrato a uma imagem vívida ou usar uma palavra-chave para ajudá-lo a lembrar de uma informação específica.

Além disso, usar memória visual pode ajudar a tornar as informações mais memoráveis. Isso pode incluir desenhar diagramas ou imagens relacionadas ao conteúdo que você está estudando ou usar diferentes cores para destacar informações importantes.

Técnica 4: Faça perguntas e teste seu conhecimento

Testar seu conhecimento envolve fazer perguntas a si mesmo enquanto você estuda e responder a exercícios e perguntas de prática. Isso ajuda a identificar as áreas em que você precisa de mais prática e ajuda a consolidar o que você já sabe.

Certifique-se de fazer perguntas abertas e fechadas durante seus estudos. As perguntas abertas, como “o que é isso?” ou “como isso funciona?” podem ajudar a estimular o pensamento crítico e aprofundar seu entendimento. Já as perguntas fechadas, como questões de múltipla escolha, podem ajudar a testar seu conhecimento e fornecer um feedback rápido sobre seu desempenho.



Técnica 5: Ensine os outros

Ensinar os outros é uma técnica poderosa. Quando você ensina uma informação a outra pessoa, você precisa processar e explicar as informações de uma maneira que faça sentido para o outro. Isso ajuda a consolidar o conhecimento em sua própria mente e pode revelar áreas em que você precisa de mais prática.

Além disso, ensinar outras pessoas pode ajudar a reforçar sua confiança em seu conhecimento e habilidades. Isso pode ser feito de várias maneiras, como explicando o material para um amigo, liderando um grupo de estudos ou dando uma apresentação sobre o assunto.

