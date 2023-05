Técnico: Aljamain Sterling deveria agradecer a Henry Cejudo, afirma que o UFC 288 vendeu 700.000 compras de PPV; Sterling responde

O técnico de Henry Cejudo está fazendo grandes afirmações sobre o UFC 288, com as quais o campeão Aljamain Sterling não concorda.

Cejudo desafiou Sterling pelo cinturão peso galo na luta principal do UFC 288. A luta acabou sendo boa, com Sterling vencendo por decisão dividida competitiva para reter o cinturão, e na sequência, o campeão comemorou o recorde de vitória, dizendo que fez um favor ao mundo do MMA ao “calar a boca” de Cejudo, e aconselhando o técnico de Cejudo, Eric Albarracin, e o resto da equipe de Cejudo a se absterem de agir como “idiotas e palhaços” após uma tensa construção para a luta. Bem, na quarta-feira, Albarracin revidou.

“Eles nos chamam, somos os palhaços, somos os valentões, porque eu disse: ‘Faça-o mijar sangue’”, disse Albarracin em A Hora do MMA. “Duas coisas, isso não é pickleball, é uma. Dois, é Contagem regressiva do UFC para promover a luta, e para falar a verdade, eles editaram, porque eu estava falando em português. É tipo, ‘Uh vai morrer’, sabe como dizem isso no futebol? Você não está morrendo em um jogo de futebol, mas eles dizem isso e agora eles dizem isso no MMA. Nossos treinadores no Brasil com os irmãos Pitbull, quando estamos dando tiros no corpo, eles dizem: ‘Bota pra mijar sangue’, que significa ‘faça ele mijar sangue’, o que significa bater nele com força no corpo.

“Mas eles me perguntaram: ‘O que significa em inglês?’ e eu fiz uma pequena tradução ao lado. Não estava no vídeo, estava em uma edição, e eles colocaram.

“Mas nós somos os palhaços? Com Merab O’Malley colocando o Michael Jackson Filme de ação jaqueta, pulando na jaula, agindo como se fosse ele quem ganhou o quinto assalto e ganhou o título mundial? Vamos. Nós somos os palhaços? Você tem Ray Longo, ele pode dizer “Aljo, olha aquele filho da puta. Faça um furo no peito dele! Ele pode dizer isso, mas nós não podemos dizer: ‘Fazer com que ele mije sangue?’

“E então você está xingando meus Long Islanders? Eu sou de Nova Iorque. Você sabe por que eles estão vaiando você? Porque eles pensaram que você perdeu! É por isso que eles estão vaiando você. E agora você está tentando se beneficiar do constrangimento? Você está falando sério? Você sabe quantos pay-per-views ele conseguiu? Setecentos mil. Ele precisa estar nos agradecendo. Ele nunca conseguiu mais de 200.000 em um pay-per-view. Este foi de 700.000, o que é mais que o dobro de qualquer coisa que ele já conseguiu.

A equipe de Sterling se recusou a comentar quando questionada sobre a afirmação de Albarracin, mas o próprio campeão parece refutá-la. Após a entrevista, Sterling twittou para Albarracin, dizendo que não espera que o UFC 288 consiga 250.000 compras de pay-per-view.

“Disseram-me ontem que teríamos sorte em quebrar 250.000 compras de PPV e você vai ao ar para mentir que sabe com certeza que fizemos 700.000 compras?! Você está na garrafa esta tarde, mano? Pare o CAP #MMAHour”

Sem deixar as coisas de lado, Albarracin respondeu com uma captura de tela de um relatório sem fundamento dizendo que o UFC 288 vendeu cerca de 700.000 pay-per-views, o que Sterling descartou como “absurdo”.

“Broooo pare com esse absurdo. [Facepalm emoji] Você é mais esperto do que isso.

No final das contas, a animosidade entre os dois campos pode estar armando a próxima luta de Cejudo.

Embora tenha mencionado uma possível aposentadoria após a derrota, Cejudo parece ter rapidamente se voltado para a luta do contendor nº 1 com o amigo e companheiro de equipe de Sterling, Merab Dvalishvili, no mesmo card em que Sterling defende seu título contra Sean O’Malley. E se esse cronograma não funcionar por um motivo ou outro, Albarracin diz que ficará feliz em esperar.

“Essa história, você diz que ele o chamou na coletiva de imprensa – aí está”, disse Albarracin.

“Não. 1 contendor. Se Sean O’Malley vencer, boom, nós lutamos contra Sean O’Malley. Se ‘Aljo’ vencer e subir, ainda estamos lutando pelo título. Ou talvez eles não lutem no mesmo card e Merab e Henry lutem pelo título, se não for no mesmo card em Boston.”