Técnico de Sean O’Malley acredita que UFC quer que ‘Sugar’ vença Aljamain Sterling: ‘UFC sabe o que está fazendo’

O técnico de Sean O’Malley acredita que o UFC está apoiando “Sugar” o tempo todo.

Em agosto, O’Malley desafia Aljamain Sterling pelo título peso-galo do UFC no UFC 292. A luta já gerou muito alvoroço, com Sterling trocando palavras com o presidente do UFC Dana White pela mídia sobre a forma como ele é promovido. Por causa disso, alguns fãs especularam que o UFC não espera secretamente que O’Malley destrone Sterling ainda neste verão. E embora ele possa não concordar com esse raciocínio, o amigo e treinador de O’Malley, Tim Welch, concorda com o sentimento.

“Sim, com certeza”, disse Welch em A Hora do MMA quando perguntado se ele acredita que o UFC quer que O’Malley vença. “Tendo ‘Sugar’ como o campeão, que outro peso-galo na história deu apenas um soco nas pessoas e foi embora como Mark Hunt? Um peso galo. Um garoto alto e magro com tatuagens e cabelos cacheados, socando as pessoas e indo embora. O UFC sabe o que está fazendo. ‘Sugar’ é uma grande estrela e o UFC ajudou nisso, então tenho certeza que o UFC adoraria ver um nocauteador tão chamativo quanto Sean ser o campeão.”

Vencer contra Sterling é mais fácil falar do que fazer.

“The Funk Master” está invicto desde 2017 e recentemente estabeleceu o recorde de mais defesas consecutivas do título peso-galo ao vencer Henry Cejudo por decisão dividida no UFC 288. No início desta semana, Welch chegou a chamar Sterling de “o campeão peso-galo mais perigoso que existe”. nunca foi,” e nem é preciso dizer que Welch acredita que Sterling será a luta mais difícil para O’Malley na divisão.

“Oh. claro que sim [Sterling is the toughest matchup]. Com certeza”, disse Welch. “Nosso professor Augusto ‘Tanquinho’ Mendes, ele venceu o ADCC e está muito forte. Ele é muito forte e é um dos melhores grapplers do planeta no peso, e até já falou sobre a força do Aljo. Ele é tão forte fisicamente, e ele não é apenas um bom wrestler que vai ficar por cima e sentar na guarda e não saber como passar a guarda, ele vai passar, ele vai passar para a meia-guarda, te dar um soco, mover para montar, pegue suas costas.

“Ele é muito bom no jiu-jitsu e é um especialista em pegar as costas. Você comete um erro com Aljo e ele fica atrás de você o resto do round. Ele é físico e é um atleta, e não é super básico em seus pés. Ele é super descolado, lançando coisas aleatórias e meio esquisitas. Isso o torna super perigoso. Isso o torna difícil de se preparar. Eu definitivamente acho que ele é o peso-galo mais perigoso.”

Dito isto, Welch e O’Malley não serão dissuadidos. Welch disse que a equipe já tem um plano para preparar “Sugar”, incluindo treinamento com lutadores de alto nível durante o acampamento. Além disso, apesar de ser bom, Welch diz que Sterling está longe de ser perfeito.

“Ele também comete muitos erros”, disse Welch. “Você o vê abaixando as mãos, abaixando a cabeça. Henry tem apenas 1,50 metro e quase acertou um chute na cabeça de Aljo. E ele está batendo nele. A chave será um bom trabalho de pés. Vai ser uma jaula grande, isso vai fazer uma grande diferença. Acho que a jaula pequena teve muito a ver com Cory Sandhagen e Aljo, ele correndo direto para ele, dando perna dupla, pegando suas costas. E então obviamente você tem que ser capaz de se espalhar. Você tem que ser capaz de se espalhar e ter cuidado ao se levantar. Ele quer que você fique de quatro e se levante para que ele possa fazer um triângulo nas suas costas, ele é um especialista nessa área.

“Há muitas coisas no terreno que as pessoas não viram em ‘Sugar’. O plano contra toda a sua carreira – ele gira, ele faz coisas chamativas – é pressioná-lo. Pressioná-lo, pressioná-lo, colocá-lo na jaula, derrubá-lo. Cada plano de jogo das lutas das pessoas quando lutam contra ele, esse é o plano de jogo deles. Então, nos preparamos para esse tipo de coisa nos últimos 10 anos. Aljo é um animal totalmente diferente, então vamos descobrir o que acontece.”

E não vai demorar muito para descobrir.

Falta menos de três meses para o UFC 292, marcado para acontecer no TD Gardens, em Boston, no dia 19 de agosto. E quando acontecer, Welch acredita que o UFC vai conseguir o que eles esperavam.

“Os tempos de reação de Sugar são tão bons e se você cometer um erro de trocação – olhe para Petr Yan, como sua guarda está alta e como ele era um atacante afiado, e ‘Sugar’ foi capaz de encontrar seu queixo e derrubá-lo,” Welch disse. “Eu simplesmente não consigo ver – acho que ‘Sugar’ vai quebrá-lo. Acho que ele vai machucá-lo, abalá-lo, e Aljo vai dar um tiro de merda e ele vai colocá-lo para dormir, de um jeito ou de outro.