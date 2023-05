Técnico: UFC ‘impediu’ Francis Ngannou de lutar contra o contrato anterior, ainda estava ‘muito perto’ de assinar novamente

Francis Ngannou quase ficou no UFC, mesmo depois de todo o drama recente.

Na semana passada, Ngannou anunciou que assinou oficialmente com o PFL um acordo que não apenas lhe permite competir no MMA enquanto busca oportunidades no boxe, mas também o torna um acionista minoritário, membro do conselho consultivo do PFL e presidente do PFL África. O contrato de Ngannou com a liga é diferente de qualquer outro visto na história do MMA.

O acordo foi anunciado quatro meses depois que Ngannou se tornou oficialmente um agente livre irrestrito e 16 meses depois de lutar o que viria a ser sua última luta pelo UFC, uma defesa bem-sucedida do título dos pesos pesados ​​contra Ciryl Gane. Esse título foi posteriormente desocupado e conquistado por Jon Jones, que derrotou Gane no UFC 285.

Martin explicou que Ngannou na verdade poderia ter sido um agente livre muito antes se o UFC lhe fornecesse um suprimento constante de confrontos, e que eles ficaram impacientes em buscar um confronto com Jones após a vitória de Ngannou sobre Jairzinho Rozenstruik em maio de 2020.

“Foi além de frustrante”, disse Martin em A Hora do MMA.

“Francis, estávamos tentando fazer tantas lutas que as pessoas não fazem ideia. Ele deveria ter encerrado seu contrato há dois anos, facilmente. E poderíamos ter assinado novamente, poderíamos ter feito qualquer coisa. Era sempre, ‘Ei, isso está acontecendo e isso está acontecendo.’ Pode-se dizer que ele estava apenas ficando parado, certo? Depois da luta de Rozenstruik, estávamos esperando para sempre e não queríamos esperar Stipe [Miocic]. Eu acho que algo estava acontecendo com [Daniel Cormier] e Stipe, não queríamos esperar, pensamos: ‘Vamos fazer outra luta. Sem problemas. Faremos outra luta.

“Então, quando as pessoas dizem que Francisco não queria lutar ou blá, blá, blá, isso não é verdade. Então parei de discutir com os trolls do Twitter e outras coisas. É que eu tenho tantos malditos recibos que nem vou compartilhá-los. E o UFC sabe disso. Eles sabem que estávamos tentando lutar ativamente o tempo todo. O tempo todo.”

Ngannou e Jones continuam a fazer lobby um para o outro nas redes sociais, mesmo com Ngannou não mais no elenco do UFC. Parecia que os dois se igualariam anos atrás, mas a luta não se materializou por vários motivos, incluindo Jones querendo mais dinheiro para lutar contra Ngannou de acordo com o presidente do UFC Dana White, e Jones dizendo que precisava de tempo para fazer a transição física adequada de meio-pesado para peso-pesado.

Embora Ngannou e White estejam envolvidos em sua própria disputa pública em relação à saída de Ngannou do UFC, Martin diz que Ngannou realmente considerou fortemente assinar novamente com a promoção.

“Achei que chegou muito perto”, disse Martin. “Eu não participei das conversas no quarto trimestre, se você quiser, e provavelmente pode adivinhar o porquê, mas em minhas conversas após aqueles jantares, havia uma chance real de que ele fosse assinar. Mas tinha que ser nos termos certos. As pessoas estão dizendo: ‘É tudo sobre dinheiro.’ Frio. Para mantê-lo 100, como dizem, esse cara recebeu o maior contrato fora de Conor [McGregor] antes da luta interina com Ciryl e tal, e ele disse não porque não era só por dinheiro.

“Obviamente, o dinheiro é um fator importante, mas outras coisas eram importantes para Francis, e quem sou eu para dizer não a esse cara? Quem sou eu para dizer, ‘Nah, faça este negócio.’ Esse não é o tipo de pessoa que eu sou, esse não é o tipo de gerente que eu quero ser, esse não é o tipo de negócio que eu quero fazer, e Francis no final do dia toma sua própria decisão. Mas eu diria que ele estava muito perto. Eu diria que gostaria que as coisas fossem diferentes. Acho que houve muita falta de comunicação nas idas e vindas ao envolver todas essas pessoas. No final das contas, ainda acho que todos ganharam.”

Martin insiste que o UFC sempre esteve em jogo, mesmo quando as negociações chegaram aos olhos do público e o próprio Martin se envolveu em uma breve desavença com White. Em junho de 2021, Martin revidou o presidente do UFC depois que White apareceu para criticá-lo em um comentário no Instagram. Martin disse que percebeu mais tarde que o comentário não foi dirigido especificamente a ele, mas não se arrepende de ter respondido.

Na verdade, Martin mantém um alto nível de respeito por White e companhia, embora isso não signifique que ele e sua equipe iriam se esforçar para trazer Ngannou de volta ao octógono.

“Superar isso foi uma grande vitória para todos nós”, disse Martin sobre Ngannou vencer a última luta de seu contrato com o UFC. “Sinceramente, pensei que era apenas uma posição de força, não apenas do ponto de vista da negociação, mas de quem Francisco é e do que ele é capaz de realizar. O objetivo era ‘Ei, agente livre? Legal. Vamos assinar novamente.’ Mas ele teve que cumprir seu contrato. Sempre foi sobre cumprir seu contrato. Isso é o que você faz. E ao longo de nós revendo o contrato, lendo-o, indo e voltando, obtendo os advogados da CAA, opiniões externas dos advogados, isso é o que é o contrato, isso é o que o contrato estabelece, obviamente trabalhamos para o cliente.

“Eu sei o quão grande é o UFC e quão grande eles são. Eles são incríveis. Se você não respeita [UFC Chief Business Officer] Caçador [Campbell] e Dana, você é louco. Eu tenho um respeito tremendo, Francisco tem um respeito tremendo. Mas, no final das contas, você precisa tomar decisões de negócios inteligentes para colocar seu cliente em uma posição de sucesso.”

Martin agradece que a agência livre de Ngannou tenha sido resolvida e eles tenham conseguido fechar seu acordo histórico com o PFL. Agora, ele está otimista de que Ngannou, tomando a iniciativa e avaliando adequadamente seu valor, seja um exemplo que outros atletas de esportes de combate seguirão.

“Estou aqui, graças a Deus, porque foi muito”, disse Martin. “As pessoas estavam assumindo isso e assumindo aquilo. Francis, devo dar todo o crédito a Francis. Ele foi capaz de aguentar toda a maré e toda a pressão, todo o ódio da mídia, todos os opositores, e sair com indiscutivelmente o melhor negócio que já vimos no MMA. Período. Incluindo o Conor, do ponto de vista estrutural, Conor, não sei, diria fora do Conor.

“Ele é o peso pesado mais bem pago de todos os tempos. Com o negócio do PFL, o jeito que está desestruturado, é inédito. Esta é uma virada de jogo. É por isso que estou meio chocado. Achei que todos iriam comemorar isso. Mesmo lutadores, até gerentes. Não tenho ódio de ninguém. Isso é melhor para o esporte. A primeira coisa que vi no CAA quando trabalhei lá, porque é literalmente o melhor dos melhores do mundo, o lado do UFC é de alto nível, mas o outro lado é como o velho oeste selvagem. Tipo, o gerenciamento de um lutador, desse lado.

“Esse lado precisa alcançar o UFC na minha opinião, e a única maneira de fazer isso é ter uma pessoa ou alguém como Francis que esteja disposto a dizer: ‘Eu serei o primeiro.’ Isso muda tudo. Os lutadores vão receber mais do UFC. Eles vão ter mais oportunidades. Quando você vê Dana dizer: ‘Tyson, vamos, vamos fazer essa luta’. Isso ajuda a todos. Gente, eu sei que nos bastidores, os lutadores vão se aproximar de Francis e isso é lindo, mas eu gostaria que houvesse muito mais apreço por uma pessoa como Francis e talvez isso aconteça mais tarde, nos próximos anos, mas esse cara é um jogador desafiante.”