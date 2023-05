TECNICON oferece OPORTUNIDADES de EMPREGO no Sul

A TECNICON, empresa de Sistemas Integrados de Gestão, que além de criar soluções inovadoras, também tem como objetivo desenvolver profissionais e valorizar talentos, está em busca de novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas ofertadas:

Analista de Endomarketing – Horizontina – RS – Efetivo;

Analista de Marketing e Novos Negócios – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Marketing e Novos Negócios – Horizontina – RS – Efetivo;

Executivo de Contas – Passo Fundo – RS – Efetivo;

Executivo de Contas -Porto Alegre – RS – Efetivo;

Executivo de Contas – Santa Maria – RS – Efetivo;

Inside Sales – Curitiba – PR – Efetivo;

Inside Sales – Horizontina – RS – Efetivo;

Instrutor (a) de TI – Horizontina – RS – Efetivo;

Programador (a) – Horizontina – RS – Efetivo;

Sales Development Representative (SDR) – Efetivo;

Web Designer – Curitiba – PR – Efetivo;

Web Designer – Horizontina – RS – Efetivo.

Mais sobre a Tecnicon

Sobre a TECNICON, é interessante destacar que trata-se de uma empresa que nasceu com o objetivo de potencializar e ajudar negócios a crescerem em resultado, eficiência e lucratividade. Por meio de um ERP inovador, oferece um produto e uma experiência diferenciada para os seus clientes.

Trabalha com uma cultura horizontal e conta com talentos de alto desempenho, que amam desafios e estão sempre em busca de inovação. Já em se tratando da equipe, o time é composto por pessoas que constroem uma empresa única, baseada no crescimento acelerado e no desenvolvimento constante. Por fim, em 2022 foi reconhecida pelo GPTW em 1º lugar, como a Melhor Empresa para trabalhar no Rio Grande do Sul.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas da TECNICON, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (funções, benefícios, etc..) e se candidatar.

