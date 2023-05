Temores sobre a saúde de Tua Tagovailoa com o Miami Dolphins persistem em uma nova temporada da NFL

Tele Miami Dolphins estão oficialmente assumindo um grande risco com o quarterback Tua Tagovailoa, que sofreu duas concussões importantes na última temporada e parece propenso a lesões nesta nova temporada. O jogador e seu círculo imediato continuaram a promover uma narrativa de que está tudo bem e sua vida não corre nenhum tipo de perigo. Mas especialistas como o Dr. Bennet Omalu repetidamente alertaram Tua para que ele esquecesse o futebol e se aposentasse mais cedo. Naturalmente, o jogador decidiu ignorar qualquer aviso e ter muitos ‘sim homens’ ao seu redor, em vez de aceitar a realidade. Para os Dolphins, fazer esta aposta em um jogador que pode cair lesionado novamente está deixando os torcedores cheios de incertezas para esta nova temporada.

O vídeo da terrível concussão de Tagovailoa

Esqueça a possibilidade de não fazer uma grande época caso o Tua sofra outra concussão, a vida do jogador corre grande risco neste momento. Existem jogadores importantes da NFL, como executivos de alto escalão, que estão com medo do que Tua Tagovailoa pode sofrer. Falando a Mike Sando, do The Athletic, um executivo não identificado disse: “Tudo depende do que eles recebem do zagueiro. Eles têm o suficiente para marcar pontos se tiverem um zagueiro que possa operar o ataque. Seu calcanhar de Aquiles é sua linha ofensiva é muito limitado, e por causa disso, quem está lá atrás é atingido, e esse zagueiro em particular não vai aguentar.”

Tagovailoa está avançando com a temporada

Todos sabemos que é um risco evidente, os Golfinhos e o próprio Tua também o sabem. Eles estão simplesmente dispostos a arriscar tudo para manter o QB praticando o esporte que ele ama. Se a NFL realmente se preocupasse em proteger os jogadores, eles também aconselhariam contra Tua Tagovailoa se preparando para uma nova temporada. Deste momento em diante, tanto o jogador quanto os Dolphins estão entrando em um território desconhecido que deixará todos na ponta dos seus assentos. As pessoas assistirão aos jogos de Miami apenas para verificar Tua, que estará arriscando sua vida um pouco mais do que seu quarterback regular da NFL.