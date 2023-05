Tempo esgotado da conexão” (7 maneiras)

cURL é a tecnologia que o WordPress ou CMS semelhante usa para transferir dados de servidor para servidor por meio da ajuda da URL. O cURL está integrado na API REST que ajuda a fazer chamadas de API. O cURL ajuda muito na execução de sites WordPress. Mas alguns usuários e proprietários relataram que estão sendo exibidos com uma mensagem de erro que é Erro cURL 28: Tempo esgotado da conexão.

Muitos usuários não estão familiarizados com essa mensagem de erro, pois a estão experimentando pela primeira vez no site. Estamos aqui com o guia onde adicionaremos os métodos para Como corrigir o “erro cURL 28: conexão expirada”. Esperamos que este guia seja útil e interessante para você, pois os usuários que estão recebendo a mensagem de erro certamente conseguirão resolver o problema depois de ler este guia.

O que é o erro cURL 28: conexão expirada?

Muitos usuários não conseguem entender por que estão obtendo o Erro cURL 28. O cURL é um URL do cliente que ajuda a transferir dados de e para o servidor. No entanto, existem alguns casos diferentes em que funciona. Se a transferência de dados for atrasada de e para o servidor, o Erro cURL 28 ocorre.

Portanto, se houver algum atraso na resposta de e para o cURL, ele exibirá a mensagem de erro. Assim, se você estiver recebendo a mensagem de erro, há chances de que alguns problemas estejam impedindo o cURL de fazer conexões adequadas a tempo para o intercâmbio dos dados. Alguns dos motivos mais comuns disponíveis para a causa do problema estão listados abaixo.

Há chances de o WordPress Firewall que você está usando estar causando problemas.

Os servidores DNS não estão funcionando corretamente.

Existem algumas alterações feitas pelo provedor de hospedagem, que estão causando problemas com o cURL.

Os plugins instalados no WordPress estão causando problemas com o cURL.

Corrigir o erro “cURL Error 28: Connection Timed Out”

Erro cURL 28 está sendo encontrado em muitos sites WordPress. Os proprietários dos sites estão confusos sobre como podem corrigir o problema para que o público possa retornar ao site e navegar sem problemas. As etapas não serão difíceis de implementar pelos usuários. Mas você precisa ter certeza de que está implementando-os corretamente. Listamos as etapas que você deve seguir para corrigir o Erro cURL 28 em seu site sem complicações.

Desativar firewall do WordPress

Uma das principais razões por trás da Erro cURL 28 pode ser o WordPress Firewall usado para proteger o site de respostas e solicitações suspeitas. Existem muitos plug-ins de firewall disponíveis para sites WordPress que atuam como uma parede protetora. O Firewall verifica principalmente as respostas das API Calls e, devido a isso, ocorre o erro cURL 28. Sugerimos que você desative o Firewall do Windows instalado em seu site WordPress para protegê-lo contra roubos e vírus. Você tem que simplesmente ir para a opção de plugins no seu painel WordPress e desabilitar o plugin de lá.

Desativar tema e plugins

Há chances de que Erro cURL 28 pode começar em seu site WordPress depois de instalar ou atualizar um novo plug-in. Sugerimos que você desative os temas e plugins em seu site e verifique se o erro cURL está ocorrendo novamente ou não. Se o problema foi resolvido, o erro provavelmente ocorreu devido aos temas e plugins. Sugerimos que você habilite individualmente os temas e plug-ins e avalie o tema e o plug-in corrompidos.

Aumente os limites de memória do servidor

Alguns desenvolvedores relataram que a memória do servidor do site era insuficiente e o Erro cURL 28 estava ocorrendo com eles. Sugerimos que você aumente os limites de memória do servidor para que ele possa processar muitos dados de e para o servidor. Depois de fazer isso, verifique se o problema foi resolvido.

Verifique se há problemas de DNS

A configuração de DNS incorreta ou imprópria também pode causar o Erro cURL 28 no site WordPress. Como as solicitações HTTP são feitas com a ajuda dos servidores DNS, se houver algum problema com elas, é provável que os usuários recebam o Erro cURL 28. Sugerimos que você entre em contato com o provedor de hospedagem e peça para verificar as configurações de DNS do seu site e adicionar novas configurações a ele. Você também pode informá-los sobre o erro para que possam entender seu problema. Depois de adicionar as novas configurações, verifique se o problema está ocorrendo novamente ou não.

Verifique o software mais recente da sua hospedagem

Seu site WordPress precisa estar na versão mais recente do PHP e cURL para evitar o Erro cURL 28. Se você não sabe, a versão desatualizada do PHP e o cURL do seu site WordPress também podem causar o problema. Assim, você precisa verificar as atualizações mais recentes no software do seu site WordPress para evitar que tais problemas aconteçam. Muitos usuários fizeram isso e conseguiram resolver o problema.

Corrigir problemas de SSL

Assim como as configurações de DNS, os sites do WordPress precisam das configurações de SSL corretas. Existem muitos usuários que reconfiguraram as configurações de SSL e conseguiram resolver o problema depois disso. Sugerimos que você verifique se o SSL que está usando está configurado corretamente. Caso contrário, tente instalar o SSL novamente no site. Após a instalação, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Se você tentou todos os métodos acima para resolver o problema e não conseguiu resolver o problema, sugerimos que entre em contato com o provedor de hospedagem para corrigir o problema. Os desenvolvedores do provedor de hospedagem avaliarão o problema e, após isso, o corrigirão. Portanto, entre em contato com os desenvolvedores do provedor de hospedagem e verifique se o problema ainda está ocorrendo em seu site após a correção. Se o problema persistir, você pode instalar o WordPress novamente em sua hospedagem.

Empacotando

Os sites WordPress estão sendo publicados por muitos usuários para mostrar seus trabalhos, vender produtos, executar sites de blogs e muito mais. Todo mundo quer que seu site continue lidando com o tráfego sem erros. No entanto, existem muitos problemas que os proprietários de sites enfrentam regularmente com seus sites.

O Erro cURL 28 é um dos erros que está causando problemas no site WordPress. Explicamos por que os usuários recebem esse erro em seu site WordPress. Neste guia, adicionamos os métodos para resolver o problema que você enfrenta no site. Esperamos que o ajude a resolver o problema.

