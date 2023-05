Tênis: a madrasta de Serena Williams publica um estilo de vida luxuoso enquanto tem uma dívida de US $ 600 mil depois de falsificar a assinatura do rei Richard em ações

A madrasta de Serena Williams, Lakeisha Williams, está supostamente em US $ 600 mil e está arrastando Richard Williams para mais problemas financeiros, já que a madrasta de Venus e Serena Williams falsificou a assinatura de seu marido nas escrituras de sua casa.

Segundo o Radar Online, ela falsificou a assinatura de Richard Williams para transferir sua casa para ela e colocar a escritura em seu nome.

Lakeisha Williams pegou um empréstimo de 279K

Aparentemente, ela emprestou $ 279.000 de David Simon, e o credor não conseguiu recuperar o que emprestou depois de passar pelos tribunais, a dívida agora é $ 623.000 que inclui juros e honorários advocatícios.

Agora parece que Lakeisha pode perder o jeito que pertence à família Williams desde meados dos anos 90.

Somado a isso, ela está sendo acusada de vender seus carros, receber seus cheques de previdência social e descontá-los sem que Richard saiba, junto com outras ações suspeitas que fizeram seu filho Chaviota Lesane querer processá-la por abuso de idosos.

Em sua página do Instagram, há muitas fotos e vídeos de seu estilo de vida nas seções VIP, bebendo champanhe e se divertindo.

Em seu feed, ela só tem algumas fotos com Richard Williams, pois parece que eles estavam com problemas em seu relacionamento há algum tempo, pois ela postou uma foto com o filho deles Dylan

Enquanto isso, ela legendou um post “Dylan nós vamos ser [all right] bebê. O homem nos deixou, mas Deus nos pegou. Eles fizeram isso com Jesus. Eu vejo porque é difícil para um homem rico [enter’ into God’s Kingdom. Richard Williams wants NO DEALING WITH OUR 5-YEAR-OLD SON.”

Lakeisha Williams also sold Richard’s cars and motor home

While being in court, she claimed that she sold a Bluebird motor home because apparently she was left with no other choice but to use the money from the sale to buy food for their son.

Chavoita said “I can’t remember how long it was into the relationship as far as my dad starting to have financial headaches, like, ‘What’s going on with my social security checks?’

“Lakeisha took the Mercedes, she took the bus, she took the money, what else was it? The motorcycle. There are so many things that she stole or forged documents for him. That’s considered elder abuse. We’re just putting all of it together, it’s a lot. This whole situation has been frustrating.”