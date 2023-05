Tênis: Carlos Alcaraz escapa da armadilha de Struff para revalidar título em Madri

Carlos Alcaraz encheu a corte de Manolo Santana da Caja Mágica pelo sexto dia para fazer sua mágica.

Jan-Lennard Struff ficou de consciência tranquila, que já fez o suficiente para entrar para a história como o primeiro ‘perdedor sortudo’ na final de um Masters 1000.

Alcaraz, que perdeu por 6-4, 3-6 e 6-3, imita Rafael Nadal como tenista capaz de revalidar o título em Madrid.

Mas mantém-se sozinho como o único capaz de repetir dois anos consecutivos de coroa no Godo e no TMS da capital de Espanha.

O próximo desafio do jogador é se tornar o segundo jogador a vencer em Barcelona, ​​Madri e Roma. Rafa fez isso na campanha de 2013.

Dois ou mais títulos em Madrid Rafael Nadal 2005, 2010, 2013, 2014, 2017 Roger Federer 2006, 2009, 2012 Novak Djokovic 2011, 2016, 2019 Andy Murray 2008, 2015 Alexandre Zverev 2018, 2021 Carlos Alcaraz 2022, 2023 See More

O espanhol buscou tranquilidade nas horas que antecederam a final e substituiu os treinos em quadra por um passeio pelo Parque do Retiro.

Ele estava acompanhado de seu agente, Albert Molina, de seu fisioterapeuta, Juanjo Moreno, e do preparador físico, Alberto Lledo.

Teve treino suficiente para enfrentar a final pois nas últimas 20 jornadas, competiu em 11 e em três das nove restantes treinou.

Agora ele terá uma pequena pausa porque amanhã ele viajará para Paris para a gala Laureus.

Ele está indicado e é o favorito para ser reconhecido como o atleta revelação da temporada.

Carlitos, que se adapta a qualquer tipo de superfície, está em busca do atual Bjorn Borg em percentual de vitórias no saibro.

Venceu 58 dos seus 70 jogos, o que lhe confere uma eficácia de 82,85 por cento, enquanto Borg está em 86,1, numa lista liderada por Nadal, com 91,3.

Ganhando o título

O Alcaraz começou forte: 2 a 0, mas o adversário não desistiu.

Aproveitando os erros não forçados que vieram do outro lado da rede, ele virou o placar.

Ele tinha 2-3 e estava a dois pontos de 2-4.

A torcida percebeu que o novo herói nacional precisava de seu apoio e aplaudiu e aplaudiu até que o campeão madrileno voltasse ao palco com três jogos seguidos.

O set de abertura foi dele depois de levantar um 0-40 na décima rodada.

Na sequência, o gigante alemão, de 1,93 metro de altura, aceleraria para um 3 a 0 quando muitos torcedores nem haviam retornado aos seus lugares para o curto intervalo entre os sets.

O ‘perdedor sortudo’ estava apresentando o seu melhor e o murciano aplaudiu um belo lob elaborado.

Cinco break points perdidos

Carlitos tinha cinco opções para quebrar o saque do adversário e chegar perto do 3 a 2, mas não conseguiu finalizar nenhuma delas e mostrou seu desagrado por estar em um momento chave da final e sabia disso.

Struff silenciou a Caja Magica às vezes com seu tênis de saque e voleio de tudo ou nada.

Ele teria levado um impasse no resultado e as pessoas vieram assistir se divertir.

O vento tornava tudo mais incômodo e mais complicado controlar a precisão dos golpes.

Para onde o espanhol mirava, lá estava Jan-Lennard e a partida poderia ter sido interrompida com uma bola parada para o visitante no terceiro ato do desempate, mas seu forehand errou por centímetros.

Na hora da verdade, o maior talento nascido neste século se mostrou decisivo para selar a vitória.