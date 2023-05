Tênis: carta manuscrita de Emma Raducanu do hospital: os últimos 10 meses foram difíceis

Emma Raducanu postou uma foto de sua cama de hospital e compartilhou uma carta manuscrita com seus mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram.

O britânico de 20 anos tênis A estrela, vencedora do US Open em 2021, anunciou que vai perder Roland Garros e Wimbledon devido a uma operação nos pulsos de ambas as mãos, e outra intervenção no tornozelo.

“Oi, posso dizer com segurança que os últimos 10 meses foram difíceis porque lidei com uma lesão óssea recorrente em ambas as mãos,” Raducano escreveu no Instagram ao lado de uma foto após a cirurgia.

Carta manuscrita de Emma Raducanu do hospital discutindo suas operaçõesInstagram (@emmaraducanu)

“Fiz o meu melhor para controlar a dor e jogar com ela durante a maior parte deste ano e no final do ano passado, reduzindo drasticamente a carga de prática, perdendo semanas de treinamento e encurtando a última temporada para tentar curá-la.

“Infelizmente não chega. Vou fazer um pequeno procedimento nas duas mãos para resolver os problemas.

“Estou desapontado em compartilhar que estarei fora nos próximos meses e, enquanto estiver nisso, terei outro pequeno procedimento no tornozelo.”

Emma Raducanuatualmente em 102º lugar no ranking WTA, venceu apenas cinco partidas este ano.