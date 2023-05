Tênis: Djokovic: Alcaraz merece ser o número 1

Novak Djokovic reconheceu na quinta-feira que Carlos Alcarazque será o número um do mundo assim que pisar em quadra neste sábado no Roma Masters 1000merece esse lugar porque “ele tem jogado um tênis incrível”.

“Ele vai ser o número um após este torneio, não importa o que aconteça”, declarou Djokovic.

“Ele merece. Ele tem jogado um tênis incrível, em grande nível.

“Ele é o jogador a ser batido nesta superfície, sem dúvida.

“Claro, depende se Nadal joga em Roland Garros, mas o Alcaraz é um dos principais favoritos, sem dúvida. Ele está jogando um tênis fantástico.”

Sobre alcarazestreia de Roma, ele só poderia encontrar Djokovic em uma final hipotética.

“Só nos encontrámos uma vez no ano passado em Madrid. Se tivéssemos oportunidade de nos encontrarmos aqui, seria na final e penso que ambos adoraríamos”, disse o sérvio.

Nole também falou sobre Rafael Nadalque não estará em Roma por lesão e cuja presença no Roland Garros ainda é uma quantidade desconhecida, embora não mude sua preparação.

“Não vai mudar nada em relação à minha preparação se ele estiver lá ou não”, acrescentou.

“Mas, é claro, o mundo do tênis e o Roland Garros torneio seria afetado por sua ausência por causa de sua história no torneio e o que ele conquistou em sua carreira e o impacto que teve no esporte.”

Ele reconheceu que gostaria de vê-lo jogar no saibro francês.

“Para a competição é melhor se você puder ter os melhores jogadores do mundo para tornar o desafio o maior possível.”

Ele também falou sobre sua condição física e o desconforto no cotovelo que o impediu de jogar em Madri.

“Está tudo bem. Quero dizer, sempre há algumas coisas aqui e ali que te incomodam nesse nível.” ele concluiu.

“É normal. Além disso, quando você não tem mais 25 anos, acho que passa um pouco mais do que antes e demora um pouco mais para se recuperar.

“Mas eu me sinto bem. Sinto falta da competição e adoro jogar em Roma. Historicamente tem sido um torneio muito bom para mim, tive muito sucesso, ganhei muitas vezes. Espero que possa servir, novamente, como um grande trampolim para o que está por vir em Paris, onde quero jogar o meu melhor tênis”.