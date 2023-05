Tênis: Djokovic: Federer e Nadal? Amizade é impossível

Novak Djokovic explicou as razões pelas quais ele não manteve um relacionamento próximo com nenhum dos dois Roger Federer ou Rafael Nadal.

Os três tenistas são os homens com mais Grand Slams conquistados na história do esporte. Djokovic e Nadal tem 22 cada, enquanto Federer comemorou 20 antes de se aposentar.

“Nunca fomos amigos – entre rivais você não pode – mas nunca fomos inimigos”, disse. Djokovic disse ao Corriere della Sera.

“Sempre tive respeito Federer, ele foi um dos maiores de todos os tempos. Ele teve um impacto extraordinário, mas nunca estive perto dele.

“[Nadal] é apenas um ano mais velho que eu, nós dois somos geminianos. No começo até íamos jantar juntos. Mas mesmo com ele a amizade é impossível.

“Sempre o respeitei e admirei muito. Graças a ele e Federer Eu cresci e me tornei quem eu sou.

“Isso nos unirá para sempre. Portanto, sinto gratidão por eles. Nadal faz parte da minha vida. Nos últimos quinze anos, eu o vi mais do que minha mãe.”

A estrela sérvia recordou um momento da sua infância que o marcou para sempre.

“Um dia eu estava sozinho na floresta e encontrei um lobo”, disse ele.

“Senti um medo profundo. Disseram-me que nesses casos é preciso recuar devagar, sem perder de vista. Olhamos um para o outro por dez segundos, os mais longos da minha vida.

“Aí ele virou à esquerda e foi embora. Senti uma sensação muito forte que nunca me deixou: uma conexão de alma, de espírito. Foi um encontro curto, mas muito importante. Porque o lobo simboliza o meu caráter”.

A polêmica da vacina

Sua decisão de não tomar a vacina contra a Covid-19 gerou uma grande polêmica. Agora, Djokovic olha para trás e relembra como viveu aquele período.

“Eu sofri tudo na minha pele”, observou ele.

“Muitas pessoas gostaram de eu ter permanecido consistente. Noventa e cinco por cento do que foi escrito e dito na TV sobre mim nos últimos três anos é totalmente falso.

“Sou pró-escolha: defendo a liberdade de escolha. É um direito humano fundamental ser livre para decidir quais coisas injetar em seu corpo e quais não. Fui rotulado como antivacina, uma coisa completamente falsa, que ainda me dá dor de estômago.”

Djokovic explicou como foi onde ele foi mantido sob custódia na Austrália, enquanto as autoridades decidiam se ele permitiria que ele participasse do Aberto da Austrália.

“[It was] uma prisão. Não consegui abrir a janela”, acrescentou.

“Fiquei menos de uma semana, mas conheci jovens, refugiados de guerra, que estavam lá há muito tempo.

“Meu caso serviu para esclarecê-los, quase todos foram liberados e isso me consola.

“Um jovem sírio esteve lá por nove anos. Agora ele está na América. Quando eu voltar neste verão, quero encontrá-lo novamente e convidá-lo para me encontrar no US Open. Sinto-me conectado a ele também.”