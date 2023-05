Tênis: Garbine Muguruza anuncia que vai se casar e revela seu ‘crush’ por Arthur Borges no US Open

estrela do tênis Garbine Muguruza anunciou que vai se casar Artur Borgesseu companheiro de quase dois anos, em entrevista à revista Hola.

A ex-número um do mundo e bicampeã do Grand Slam está atualmente fora do circuito após sua decisão de fazer uma pausa na carreira até o final da temporada de quadra de grama.

Na entrevista, Muguruza conta como conheceu seu futuro marido há dois anos, em agosto de 2021 em Nova York durante o US Open.

Foi uma paixão. Saí do hotel para passear, esbarrei nele, ele se virou e me desejou boa sorte. A partir daí, nos conectamos e todos os dias saíamos para passear no Central Park. Muito romântico, na verdade”, diz ela.

A tenista revelou que pretende casar em 2024: “Quero verão e sol, quero estar perto da praia e quero Espanha porque é o sítio certo, o sítio que mais nos une”, diz.

Proposta romântica em Marbella

Muguruza também confessou como Borges pediu-lhe em casamento.

“Ele me pediu no hotel Marbella Club, que é um dos meus favoritos”, confessou. “Ele colocou uma mesinha para mim debaixo de uma árvore e eu disse ‘O que é isso?’

“Pareceu estranho para mim, mas eu estava pensando em outra coisa, e quando ele me perguntou, comecei a chorar, não sabia como reagir.

“Eu disse ‘sim’ em lágrimas de emoção e foi muito romântico.”

Garbine Muguruza não joga desde a derrota por 6-1, 6-4 para Linda Noskova no torneio de Lyon em fevereiro. Sua última vitória foi em setembro, em Tóquio, por 6-4, 6-2 contra Despina Papamichail.