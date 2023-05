Tênis: Martina Navratilova diz que está bem depois de ser diagnosticada com câncer

Martina Navratilova está “bem” depois de ser diagnosticada com câncer de garganta e câncer de mama.

“Passei por um ano muito difícil, mas agora estou bem”, disse o 18 vezes campeão individual do Grand Slam e membro do International Tennis Hall of Fame no Aberto da Itália no domingo, depois de receber a “Racchetta d’Oro ” (Golden Racket) por suas contribuições ao esporte.

Navratilova, de 66 anos, disse em janeiro que seu prognóstico era bom e que iniciaria o tratamento naquele mês. Ela disse então que notou um linfonodo aumentado em seu pescoço enquanto participava das finais da WTA em Fort Worth, Texas, em novembro, e uma biópsia mostrou câncer de garganta em estágio inicial.

Enquanto Navratilova estava passando por exames em sua garganta, ela disse, o câncer de mama em estágio inicial não relacionado foi descoberto.

Navratilova voltou a trabalhar como analista de TV no Tennis Channel em março, quando em entrevista ao TalkTV’s Piers Morgan, ela disse que os médicos disseram que, “até onde eles sabem, estou livre do câncer”, e ela deve ser “bom para ir” após algum tratamento de radiação adicional.

Navratilova fez seu discurso de aceitação em italiano para a multidão do Campo Centrale.

“O tênis me deu uma vida surpreendente pela qual sou muito grata”, disse ela. “Sempre tentei retribuir quando jogava, e também na aposentadoria.”

Navratilova foi quatro vezes vice-campeã em simples no Foro Italico e tricampeã em duplas – com seu último título em Roma em 2003 com a parceira Svetlana Kuznetsova aos 46 anos.

Ela ganhou 59 títulos de Grand Slam no geral, incluindo 31 em duplas femininas e 10 em duplas mistas. O último foi um campeonato de duplas mistas com Bob Bryan no US Open de 2006, um mês antes de seu 50º aniversário.

Navratilova se aposentou originalmente em 1994, após um recorde de 167 títulos de simples e 331 semanas como número 1 no ranking WTA. Ela voltou à turnê para jogar em duplas em 2000 e ocasionalmente competiu em simples também.