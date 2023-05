Tênis: Simona Halep, após nova acusação de doping: me sinto impotente diante de tamanha perseguição

Simona Halep saiu atirando contra a última reviravolta em seu caso de doping. Suspensa provisoriamente desde outubro de 2022 por testar positivo para a substância proibida Roxadustat (semelhante ao EPO) no US Open, ela agora foi acusada de “uma violação adicional” por irregularidades em seu passaporte biológico.

A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) informou que essa cobrança adicional de uma ‘descoberta adversa’ no passaporte biológico é baseada em uma avaliação do perfil de Halep por um painel de especialistas independentes.

“Entendemos que o anúncio adiciona complexidade a uma situação já de alto perfil. Desde o início deste processo, e qualquer outro no ITIA, continuamos comprometidos em nos envolver com Sra. Halep de maneira empática, eficiente e oportuna. Seria inapropriado comentarmos especificamente até a conclusão do processo, mas continuaremos a nos envolver com o painel independente de arbitragem esportiva e Sra. Haleprepresentantes da o mais rápido possível”, diz Nicole SapsteadDiretor de Antidoping da ITIA.

A vencedora de 24 títulos WTA, incluindo Roland Garros em 2018, Wimbledon em 2019 e WTA Finals em 2014, emitiu um comunicado através das suas redes sociais em que insiste na sua inocência e afirma sentir-se impotente: “Estou a viver o pior pesadelo que já tive em minha vida. Não apenas meu nome foi manchado da pior maneira possível, mas também estou enfrentando acusações constantes do ITIA, agora por uma razão que não consigo entender, tentando provar minha culpa enquanto nunca pensou em tomar qualquer substância ilegal.”

A proibição de suplementos contaminados

Após o positivo divulgado em outubro, Simona HalepA estratégia de defesa da empresa concentrou-se em alegar que havia indícios de ‘adulteração’ em um dos suplementos alimentares utilizados pelo tenista.

“Agora que estabelecemos claramente que fui vítima de contaminação, eles inventaram uma suposta evolução anormal do meu sangue. Três especialistas de renome mundial que estudaram minhas análises deixaram muito claro para mim que meu sangue é totalmente normal. Sinto-me impotente diante de tanto assédio, ao vê-los motivados mais uma vez a me declarar culpado de algo que nunca fiz. Repito mais uma vez: toda a minha vida fui totalmente contra qualquer tipo de trapaça, é algo que não se encaixa nos meus valores”, Halep continua em sua declaração.

A audiência sobre HalepO positivo está previsto para o final de maio.

“Espero ter finalmente a possibilidade de ter acesso a juízes independentes e imparciais num Tribunal, que me dêem a oportunidade de provar a minha inocência. Tenho plena confiança na justiça e espero poder finalmente apresentar o meu caso na minha audiência marcada para o final de maio, após vários adiamentos do ITIA. O apoio dos meus entes queridos, do mundo do tênis e dos meus fãs me deram coragem para continuar treinando todos os dias e lutar pela verdade”, Halepconclui a declaração.