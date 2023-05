Terence Crawford adverte Francis Ngannou sobre o boxe Deontay Wilder: ‘Se ele bater em você, você vai dormir’

Terence Crawford acredita que Francis Ngannou poderia ter sucesso no boxe, mas agora ele está mirando um pouco alto demais.

Por mais de um ano, Ngannou falou sobre dar o salto para o boxe para uma superluta cruzada, semelhante a Floyd Mayweather x Conor McGregor, até atraindo o interesse de nomes como Tyson Fury e Deontay Wilder. Mas, no momento, Ngannou ainda está lutando para encontrar um adversário pronto para assinar na linha pontilhada, deixando o campeão linear dos pesos pesados ​​do MMA em um impasse. E de acordo com Crawford, que é um dos melhores boxeadores peso por peso do mundo, isso provavelmente é uma coisa boa para “O Predador”.

“Escute, aquele cara é um perfurador”, disse Crawford em A Hora do MMA. “Ele está fazendo a coisa dele no MMA, mas lá é diferente, convocando os maiores pesos pesados ​​do mundo hoje. Não o vejo tendo chance com nenhum desses caras, e isso é apenas ser honesto.”

Crawford não está sozinho em pensar isso. Vários lutadores e especialistas sugeriram que Ngannou está tão despreparado para enfrentar os melhores boxeadores peso-pesado do mundo quanto estaria se o enfrentassem no MMA. Mesmo assim, Ngannou seguiu em frente em busca desse sonho, até mesmo anunciando que não retornará ao MMA até 2024, enquanto continua tentando alinhar uma luta de boxe marcante.

E é aí que Crawford acredita que Ngannou está cometendo um erro. Em vez de perseguir o grande jogo, “Bud” acredita que Ngannou deveria mirar um pouco mais baixo.

“Ele tem algumas habilidades”, disse Crawford. “Eu diria a ele, molhe os pés, tente lutar contra alguns daqueles caras de nível inferior primeiro, apenas para se sentir bem e se acostumar a estar no ringue, dando voltas. É diferente. MMA e boxe são diferentes. Portanto, acostume-se com algumas pessoas com habilidades voltando para você e superando você, todo o reino do boxe, antes de ir lá e tentar mexer com esses caras. Porque um cara que você vai ter uma chance – e se você errar, você será nocauteado na próxima semana por mexer com – [is] Deontay Wilder.

“Se ele bater em você, você vai dormir. Deontay Wilder, ele bate em você, você vai dormir. Tyson Fury, ele foi dormir e acordou. Não vejo muitos outros caras fazendo isso. Deontay Wilder é um dos maiores perfuradores de todos os tempos, então tenha isso em mente.

Do jeito que as coisas estão atualmente, Ngannou ainda está longe de conseguir sua grande luta de boxe. Há rumores de que Wilder enfrentará o rebatedor peso-pesado Anthony Joshua em algum momento deste ano, enquanto Fury recentemente começou a agitar as coisas com Dana White e Jon Jones depois que as negociações com Oleksandr Usyk foram interrompidas.

Enquanto isso, Ngannou, de 36 anos, está saindo de uma cirurgia no joelho e não luta desde sua vitória por decisão unânime sobre Ciryl Gane no UFC 270.