Terence Crawford vs. Errol Spence Jr. finalmente oficializado para a luta do blockbuster em 29 de julho

Uma das maiores lutas do boxe está finalmente acontecendo.

Terence Crawford e Errol Spence Jr. concordaram em se encontrar em uma luta há muito esperada em 29 de julho na T-Mobile Arena em Las Vegas, com o campeonato indiscutível dos meio-médios do boxe em jogo. Crawford e Spence anunciaram a luta como oficial na quinta-feira, após um relatório inicial da ESPN. A luta irá ao ar no pay-per-view Showtime e ambos os combatentes devem ganhar “oito dígitos garantidos”, pela ESPN.

“A espera acabou”, anunciou Crawford no Instagram. “É hora do jogo. Errol Spence. Terrance Crawford. 29 de julho. Las Vegas, Nevada. Todo mundo aparece, mostra apoio e me vê fritar esse peixe.

“Finalmente dando aos fãs o que eles querem”, disse Spence no Instagram. “Esta é uma luta de retrocesso no papel, mas poderia ser uma luta unilateral, uma das maiores lutas do século!”

A ESPN informou que os termos da luta incluem uma cláusula de revanche aplicável a qualquer lutador dentro de 30 dias após 29 de julho, e que uma luta de trilogia é provável se Crawford e Spence dividirem as duas lutas. Espera-se que ambos os lutadores subam até 154 libras depois.

Crawford x Spence acontece na mesma noite do UFC 292, que traz Dustin Poirier x Justin Gaethje 2 e Jan Blachowicz x Alex Pereira, entre outras lutas.

Crawford, 35, e Spence, 33, são amplamente considerados dois dos melhores boxeadores pound-for-pound do mundo e são os dois meio-médios unânimes no topo do ranking no boxe.

Ex-campeão de três divisões, Crawford (39-0, 30 KOs) detém o título meio-médio WBO desde 2018. Ele marcou um nocaute na sexta rodada de David Avanesyan em sua defesa de título mais recente em dezembro passado.

Um atleta olímpico nos Jogos de 2012, Spence (28-0, 22 KOs) é o campeão WBA, WBC e IBF. Ele não compete desde que derrotou Yordenis Ugas por nocaute no 10º round na luta mais recente em abril de 2022.

As negociações entre os dois meio-médios têm sido complicadas e contaram com muitos falsos começos e tentativas fracassadas na luta de unificação campeão x campeão.

Agora, no entanto, parece que a luta que os fãs de boxe há muito pedem é finalmente oficial.