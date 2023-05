Teste de Trabalho de 4 Dias na Semana: O que Esperar do Experimento no Brasil?

A partir de junho deste ano, o Brasil deve passar por um experimento que testará a eficácia da semana de trabalho de quatro dias. O teste deve ocorrer por meio de uma parceria entre a organização global 4 Day Week e a empresa brasileira Reconnect Happiness at Work, que visa promover a felicidade no ambiente de trabalho.

Empresas brasileiras que se voluntariaram para participar do projeto serão selecionadas para que seus colaboradores possam trabalhar quatro dias por semana. Vale informar que a organização 4 Day Week já conduziu experimentos semelhantes em outros países, como Reino Unido, Espanha, Bélgica e Islandia, com resultados positivos.

A ideia é que a redução da jornada de trabalho permita que os colaboradores da empresa tenham mais tempo livre para exercer outras atividades, Esse tempo livre pode aumentar a qualidade de vida e a satisfação no trabalho.

Entenda como deve funcionar o experimento

As empresas selecionadas serão preparadas para adotar o modelo a partir de setembro deste ano. Vale informar que não há requisitos mínimos de número de funcionários para participar do programa. Basta que a empresa demonstre interesse em participar e preencha um formulário disponível no site da 4 Day Week. Nos meses de junho e julho, a Reconnect deve divulgar mais informações sobre o programa para as empresas interessadas.

As informações já divulgadas pela empresa garantem que o modelo adotado será o 100-80-100, em que os colaboradores receberão 100% do salário, trabalharão 80% do tempo e manterão 100% da produtividade. Essa metodologia foi elaborada pela universidade americana Boston College, que cuida das pesquisas antes do início do experimento e das análises após três meses de implementação e ao fim.

Locais onde os 4 dias de trabalho por semana foram implementados

Diversos países ao redor do mundo já experimentaram a jornada de trabalho de quatro dias, com resultados variados. Nos Emirados Árabes Unidos, desde janeiro de 2022, os funcionários públicos trabalham apenas quatro dias úteis por semana. Já no Reino Unido, aproximadamente 60 empresas participaram de um teste com jornada de oito horas por dia durante quatro dias.

A Bélgica também realizou um teste, definindo a jornada de trabalho em 38 horas totais podendo ser realizada em quatro ou cinco dias, com o mesmo salário. Na Islândia, entre os anos de 2015 e 2019 a jornada semanal de trabalho foi reduzida de 40 para 35 ou 36 horas, sem redução salarial.

Jornada de trabalho reduzida

Uma jornada de trabalho reduzida pode ser vantajosa tanto para os funcionários quanto para as empresas. Para os funcionários, uma jornada de trabalho mais curta pode resultar em uma melhor qualidade de vida, já que eles terão mais tempo para se dedicar a atividades pessoais e familiares, além de poderem descansar e se recuperar melhor entre os dias de trabalho. Isso pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar a saúde mental e física, aumentando a produtividade e satisfação com o trabalho.

Já para as empresas, a redução na jornada de trabalho pode trazer uma maior motivação e engajamento dos funcionários, que podem se sentir mais valorizados e ter um maior senso de propósito em relação ao trabalho. Além disso, pode reduzir a rotatividade de funcionários, já que um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional pode aumentar a fidelidade dos funcionários.