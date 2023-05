Teste de Transcrição de Áudio do WhatsApp no iPhone Iniciado

A atualização 23.9.0.70 do WhatsApp beta para iOS apresentou uma nova funcionalidade que já está sendo testada pelos beta testers: transcrições de mensagens de áudio. Graças a esse recurso, os usuários podem ler o conteúdo de uma mensagem de voz ao invés de ouvi-lo.

Em uma captura de tela feita pelo site WABetaInfo, especializado em notícias sobre a versão beta do app, é possível ver que a transcrição é adicionada ao balão da mensagem de áudio, facilitando a leitura dos usuários. Esse recurso é ativado por padrão, mas caso o usuário não queira que suas mensagens de voz sejam transcritas por algum motivo, é possível desativá-lo visitando Configurações do WhatsApp > Bate-papo > Transcrição de mensagens de voz.

Segundo o site, o processo de transcrição ocorre localmente no dispositivo do usuário usando os pacotes de idiomas disponível, preservando a criptografia de ponta a ponta. Por esse motivo, a capacidade de transcrever mensagens está disponível apenas para alguns usuários em versões mais recentes do iOS, pois usa as APIs mais recentes fornecidas pelo iOS 16 que permitem que o aplicativo processe a mensagem de voz localmente no dispositivo do usuário, sem a necessidade de transferir a mensagem para servidores externos.

O recurso de transcrição para anotações de voz também permite que os usuários pesquisem informações específicas na mensagem. Quando uma nota de voz é transcrita, o texto é indexado, tornando-o pesquisável na busca. Isso significa que, se um usuário estiver procurando por determinada informação em uma anotação de voz longa ou não se lembrar de qual anotação de voz contém o conteúdo que está procurando, ele pode simplesmente pesquisar a palavra-chave ou frase relevante usando a barra de pesquisa e a transcrição destacará onde esse texto aparece na mensagem.

Enquete melhorada

Alguns beta testers já estão conseguindo limitar as enquetes de grupos a apenas uma escolha. A novidade foi implementada na versão 23.8.78 WhatsApp para iOS. Essa atualização era necessária, pois há algumas perguntas que exigem apenas uma resposta, portanto, os usuários devem escolher aquela com a qual mais se identificam.

Além disso, também é possível confirmar que os usuários agora podem desativar o recurso para permitir que os usuários escolham diferentes respostas nas enquetes. A novidade é útil para tornar as pesquisas mais precisas e evitar resultados mal-entendidos, porque as pessoas podem selecionar respostas diferentes mesmo quando apenas uma é necessária.

O changelog oficial da atualização ainda menciona a possibilidade de criar figurinhas personalizadas e um recurso para adicionar uma nova mensagem ao remover a legenda de uma mídia encaminhada, funcionalidades já anunciadas em versões anteriores.

Bloqueio de conversas com o Face ID

Um novo recurso já está sendo utilizado pelos beta testers: a capacidade de bloquear o acesso a chats. Com esse recurso, o Face ID ou o Touch ID são necessários para desbloquear uma conversa em específico, caso contrário, não será possível abri-la. Nos últimos anos, o WABetaInfo diz que muitos usuários solicitaram esse recurso porque precisavam de uma nova ferramenta para proteger e ocultar determinados chats. O recurso foi disponibilizado na atualização 23.9.0.71 do WhatsApp beta para iOS.

Depois de bloquear um bate-papo, ele será listado em uma nova seção chamada “Bate-papos bloqueados” e o usuário precisará usar o Face ID ou o Touch ID para abri-lo. Observe que, como uma camada adicional de privacidade, as notificações de bate-papos bloqueados são recebidas sem o autor e a visualização da mensagem. Além disso, a mídia não é salva automaticamente na galeria do telefone para manter os bate-papos bloqueados ainda mais privados.

Obviamente, o recurso para bloquear conversas no WhatsApp ajuda os usuários a impedir que outras pessoas acessem suas conversas privadas quando outra pessoa usa seus telefones. Na verdade, esse recurso garante que informações confidenciais e dados pessoais sempre permaneçam seguros, mesmo que outra pessoa esteja com seu telefone, dando a você um melhor controle sobre sua conversa.