Teste do Novo Layout do WhatsApp para Android Já Está Acontecendo

Para quem acompanha as notícias de desenvolvimento do WhatsApp, não é novidade que o aplicativo estava trabalhando em um novo design. Agora, o site especializado em notícias sobre o mensageiro, o WABetaInfo, publicou que a versão 2.23.10.6 do WhatsApp beta para Android, usado pelas “cobaias” do programa de testes do app, já apresenta diferenças no layout.

A interface ajustada para o aplicativo Android inclui uma barra de navegação inferior, um novo sistema que visa ajudar os usuários a navegar melhor entre as diferentes seções do aplicativo.

Como você pode ver nesta captura de tela feita pelo WABetaInfo, o WhatsApp introduziu uma interface aprimorada para o aplicativo com uma barra de navegação inferior, tornando mais fácil para os usuários alternar para diferentes guias na parte inferior da tela.

Diversos usuários do WhatsApp solicitaram uma nova interface para o aplicativo nos últimos anos, muitas vezes pedindo que fosse semelhante ao implementado no WhatsApp para iOS. Este pedido incluiu a implementação de uma barra de navegação inferior que permitisse aos usuários uma melhor navegação pelo aplicativo.

A introdução da barra de navegação inferior pode mostrar que o WhatsApp valoriza o feedback do usuário e que eles também estão prontos para implementar mudanças importantes como essa.

Adição de mensagens nas legendas

Um novo recurso para adicionar mais contexto ao encaminhar mídia já está em testes na versão beta do WhatsApp. Com a atualização 2.23.10.3, agora é possível ir além de só remover uma legenda que já estava na imagem a ser encaminhada ou escrever uma nova. Com a novidade, é permitido editar a legenda original, facilitando para o usuário.

Esse recurso é limitado a imagens, vídeos e GIFs. Por fim, graças ao novo recurso, você também pode adicionar uma mensagem enquanto encaminha imagens, vídeos e GIFs, sem legenda.

Embora possa parecer um recurso menor, ele tem potencial para melhorar a experiência do usuário economizando tempo, especialmente quando se deseja encaminhar uma foto sem legenda e adicionar algum contexto a ela. Nesse caso, o usuário normalmente teria que escrever uma mensagem e depois encaminhá-la para os chats para os quais você já encaminhou a foto.

Com esse recurso, só é preciso adicionar uma mensagem durante o processo de encaminhamento mesmo quando o item não tiver legenda, e ela será entregue automaticamente a todos que receberem a foto encaminhada.

Mais novidades para a aba comunidades

A atualização 2.23.10.5 do WhatsApp beta para Android trouxe uma nova possibilidade para a aba Comunidades do WhatsApp. O administrador da comunidade agora pode mencionar os grupos pertencentes à comunidade no grupo de anúncios da comunidade. Isso permitirá que os membros identifiquem rapidamente os grupos mencionados pelo administrador da comunidade, tornando mais fácil para eles ingressarem nos grupos relevantes de seu interesse.

O recurso oferecerá aos administradores da comunidade uma maneira de informar as pessoas sobre grupos específicos na comunidade e fornecerá aos administradores da comunidade um recurso para destacá-los.



O WhatsApp também já está testando um recurso que ajuda os usuários a navegar melhor nas comunidades pela lista de seus grupos, introduzindo um botão logo no cabeçalho da conversa, que é uma ferramenta adicional para o administrador da comunidade adicionar novos grupos à comunidade.

Chamadas desconhecidas

Na atualização 2.23.10.7 do WhatsApp beta para Android, a novidade é a possibilidade de controlar melhor a privacidade ao evitar chamadas de pessoas desconhecidas. Os beta testers já podem silenciar chamadas desconhecidas, acessando o menu Configurações do WhatsApp > Privacidade. A capacidade de silenciar chamadores desconhecidos permite aos usuários silenciar chamadas de números de telefone desconhecidos, mas eles ainda serão mostrados na guia Chamadas e no centro de notificação.

Com esse recurso, o WhatsApp apresenta uma nova ferramenta para oferecer às pessoas mais controle sobre as chamadas recebidas: reduz o risco de ser vítima de golpistas e silencia chamadas não solicitadas, permitindo que você se concentre em seu trabalho ou em outras tarefas importantes.

Isso é interessante para a aba de Comunidades, já que o número de telefone do criador da comunidade está sempre visível, ele pode sofrer com ligações sem motivo. O mesmo vale para grupos onde os contatos estão sempre visíveis.