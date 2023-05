Texas hit-and-run: Sete pessoas atropeladas em frente ao centro de imigração, sete mortos

A cena trágica se desenrolou no Estados Unidos onde sete pessoas foram mortas em um acidente fora de um centro de imigração.

O incidente ocorreu em Brownville, Texas e além dos sete que morreram, outros seis ficaram feridos. Um veículo atingiu uma multidão no domingo, 7 de maio, enquanto eles estavam em um ponto de ônibus em frente a um abrigo para migrantes, segundo as autoridades locais.

O investigador da polícia de Brownsville, Martin Sandoval, disse que isso aconteceu por volta das 08h30. O diretor do abrigo, Victor Maldonadodisse que a maioria das vítimas eram homens venezuelanos. Venezuela experimentou um grande êxodo de cidadãos nos últimos anos devido à agitação política no país sul-americano.

“O que vemos no vídeo é que este SUV, um Range Rover, ultrapassou o semáforo que estava a cerca de 30 metros de distância e atropelou as pessoas que estavam sentadas no ponto de ônibus”, disse Maldonado.

Ele acrescentou que o SUV capotou depois de entrar na calçada e continuou por cerca de 60 metros. Algumas pessoas que caminhavam na calçada a cerca de nove metros do grupo principal também foram atingidas, explicou Maldonado.

O abrigo Ozanam é o único abrigo noturno na cidade de Brownsville e lida com a libertação de milhares de migrantes sob custódia federal. Brownsville é há muito tempo um epicentro da migração na fronteira dos EUA com o México e se tornou um local importante para o fim da semana que vem das restrições de fronteira da era pandêmica conhecidas como Título 42.

Sandoval disse à KRGV-TV que as autoridades estão investigando se o acidente foi intencional ou um acidente. Eles também estão realizando testes de embriaguez no motorista, que foi detido no local por testemunhas.