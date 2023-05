The Kid LAROI janta e corre no restaurante Missouri após o show

O Garoto LAROI deixou seu servidor pendurado com uma conta de três dígitos depois de fugir de um pub e restaurante irlandês – é o que o gerente irritado do bar está afirmando.

O gerente da junta, outono cinza, diz ao TMZ … a rapper australiana foi gentil com todos os seus funcionários e clientes no início, até mesmo posando para fotos com alguns fãs entusiasmados – mas, no final das contas, eles sentaram LAROI e companhia. em uma sala privada.