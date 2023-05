“The Pat McAfee Show” fecha contrato multimilionário épico com a ESPN

“O Show de Pat McAfee” está prestes a fazer uma mudança multimilionária para ESPN neste outono, em um acordo que está agitando a indústria de mídia esportiva, conforme relatado pelo The Post.

Embora o valor exato que a ESPN pagará à McAfee não seja divulgado, fontes indicam que ele excede oito dígitos por ano, solidificando o valor do programa.

Essa mudança ocorre em meio às demissões em andamento da Disney, que eliminarão 7.000 empregos, incluindo alguns na ESPN. No entanto, a mudança da McAfee para a rede demonstra o compromisso da ESPN em investir em empreendimentos que gerem retornos substanciais.

McAfee, já um rosto conhecido no “College GameDay” da ESPN e colaborador de transmissões de futebol universitário, traz uma abordagem mais livre e sem filtros em seu programa no YouTube. Notavelmente, o programa planeja diminuir o uso de linguagem explícita para seu empreendimento na ESPN.

Embora todo o programa de três horas continue disponível no YouTube, ele também será apresentado nas plataformas ESPN e ESPN+. Essa expansão destaca a crença da ESPN na lucratividade do programa.

A McAfee já esteve em várias redes antes

Espera-se que a equipe da McAfee, incluindo o ex-linebacker do Pro Bowl AJ Hawk e amigos de longa data que contribuem no ar, o acompanhe neste novo empreendimento. A rápida ascensão da McAfee na mídia esportiva começou após sua aposentadoria do futebol profissional, com parcerias de sucesso com vários meios de comunicação, incluindo Barstool Sports, ESPN, Fox, DAZN e SiriusXM.

Ao unir forças com a ESPN, a McAfee pretende se livrar das responsabilidades de bastidores que ele tinha anteriormente como proprietário de uma empresa. A parceria permite que ele se concentre na criação de conteúdo e se alinha com seu recente marco pessoal de se tornar pai.

Essa mudança significa uma mudança significativa para a McAfee e a ESPN, com a rede de 43 anos com o objetivo de se conectar com um público mais jovem, capitalizando a mídia social da McAfee e o sucesso do YouTube. Sem dúvida, essa parceria já se tornou uma das histórias mais marcantes da mídia esportiva do ano.