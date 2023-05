The Ultimate Fighter 31: Conor McGregor vs. Michael Chandler Episódio 1 resultados

Conor McGregor voltou a O ultimo lutador.

“The Notorious” e o técnico adversário Michael Chandler estiveram na frente e no centro da estréia da temporada de TUF 31 na terça-feira, preparando-se para colocar duas equipes de aspirantes ao UFC uma contra a outra ao longo de 10 semanas.

Esta é a segunda vez que McGregor aparece como treinador no reality show de longa duração, enquanto Chandler veste o TUF camisa como jogador de destaque pela primeira vez.

O drama entre os treinadores foi silenciado no episódio 1, com grande parte da estreia focada em McGregor e Chandler sendo designados para equipes. A interação deles foi limitada a uma apresentação cordial e algumas provocações indiferentes.

Nesta temporada, o elenco conta com oito pesos leves e oito pesos-galos, com cada peso dividido em dois grupos: candidatos (lutadores que ainda não lutaram no UFC) e veteranos (lutadores que já lutaram no UFC). Em um desvio de um normal TUF draft, onde os lutadores treinam para os treinadores e são escolhidos um a um, McGregor e Chandler foram convidados a escolher seus times por agrupamento.

McGregor venceu o sorteio e escolheu primeiro, escolhendo quatro candidatos leves (Lee Hammond, Nate Jennerman, Aaron McKenzie, Landon Quinones). Isso significava que os quatro veteranos leves (Kurt Holobaugh, Austin Hubbard, Jason Knight, Roosevelt Roberts) foram automaticamente para Chandler.

Quando foi a vez de Chandler escolher entre os pesos-galos ou veteranos, ele optou pelos veteranos (Hunter Azure, Cody Gibson, Brad Katona, Timur Valiev), criando uma divisão clara com os pesos-galos restantes (Rico DiSciullo, Mando Gutierrez, Carlos Vera, Trevor Wells) na equipe de prospectos de McGregor.

Os lutadores então trabalharam para que os treinadores decidissem as sementes do torneio, que determinam as partidas da rodada de abertura da temporada. Chandler parecia preferir uma sessão de treinamento mais tradicional, enquanto McGregor se inclinava mais para que seus lutadores lutassem.

Aqui estão as equipes e a classificação de cada lutador (idade e registro entre parênteses):

Equipe McGregor (prospects)

Leve

Lee Hammond (27, 5-0) Nate Jennerman (29, 16-5) Aaron McKenzie (34, 11-2-1) Landon Quinones (27, 7-1-1)

peso galo

Mando Gutiérrez (26, 8-2) Trevor Wells (27, 8-3) Carlos Vera (35, 11-3) Rico DiSciullo (36, 11-2, 1 NC)

Equipe Chandler (veteranos)

Leve

Jason Knight (30, 23-7) Austin Hubbard (31, 15-6) Roosevelt Roberts (28, 12-3, 1 NC) Kurt Holobaugh (36, 19-7, 1 NC)

peso galo

Caçador Azure (31, 10-3) Brad Soldado (31, 12-2) Timur Valiev (33, 18-3, 1 NC) Cody Gibson (35, 19-8)

As partidas das quartas de final são as seguintes, com o nº 1 e nº 2 enfrentando o nº 3 e nº 4 da equipe adversária, respectivamente.

Lee Hammond contra Kurt Holobaugh

Nate Jennerman x Roosevelt Roberts

Jason Knight contra Landon Quinones

Austin Hubbard x Aaron McKenzie

Mando Gutiérrez vs. Cody Gibson

Trevor Wells x Timur Valiev

Caçador Azure vs. Rico DiSciullo

Brad Katona vs. Carlos Vera

Na primeira luta da temporada, o ex-desafiante ao título da LFA, Nate Jennerman, enfrentou Roosevelt Roberts, contratado da Contender Series 2018 .

Infelizmente para Jennerman, sua audição para o UFC acabou em um piscar de olhos. Ele foi pego cedo por um par de mãos direitas de precisão e não conseguiu se defender quando caiu para trás, atordoado. A luta acabou em menos de 10 segundos (o horário oficial não foi divulgado no programa).

Roberts é o primeiro lutador nesta temporada a avançar para as semifinais. Depois disso, Roberts se dirigiu ao presidente do UFC, Dana White, no ringue, dizendo que ele voltaria ao octógono em breve. “The Predator” foi 4-3 em sua primeira passagem pelo UFC antes de ser lançado em 2021.

“Roosevelt saiu hoje e fez uma declaração e foi rápida”, disse White em um depoimento. “Foi uma luta rápida. Um dos nocautes mais rápidos TUF história, com certeza. Uma grande vitória para ele. O que isso diz é que esses veteranos percebem que esta é a última chance de entrar no UFC. Então foi um começo impressionante e foda para a competição.”

No episódio da semana que vem, Trevor Wells, do Team McGregor, luta contra Timur Valiev, do Team Chandler, em uma luta peso-galo.

O lutador final 31 vai ao ar todas as terças-feiras às 22:00 ET na ESPN e ESPN +.

Após o final da temporada, Conor McGregor e Michael Chandler devem se enfrentar em uma luta dos meio-médios em data a ser determinada.

Os finalistas do TUF 31 os torneios peso-leve e peso-galo também competirão por um contrato de seis dígitos com o UFC no final ao vivo do show. Uma data para esse evento também ainda não foi anunciada.

Aqui estão os resultados da primeira rodada até agora:

Roosevelt Roberts derrotou. Nate Jennerman por nocaute no primeiro round

Avançando para as semifinais: Roberts

Eliminado: Jennerman