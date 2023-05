Themba Gorimbo tinha apenas US$ 7 em conta bancária antes da vitória no UFC Vegas 73, elogia ‘grande cara’ Colby Covington

Conseguir sua primeira vitória no UFC significou mais para Themba Gorimbo do que a maioria poderia imaginar.

Em sua segunda participação no octógono, Gorimbo venceu Takashi Sato por decisão unânime na luta de abertura do UFC Vegas 73, no último sábado, no APEX. Já tendo uma história incrível como ele compartilhou com o MMA Fighting antes de assinar com o UFC – ficando órfão aos 13, se tornando um contrabandista de diamantes de sangue aos 16 e tendo que fugir do Zimbábue para a África do Sul antes de encontrar o esporte do MMA – Gorimbo revelou que vencer no sábado não foi apenas para superar o proverbial obstáculo como lutador do UFC, mas também para sua conta bancária.

“Eu estive sem dinheiro”, disse Gorimbo durante seu scrum mídia pós-luta. “Eu vim para a América há sete semanas sem dinheiro. Eu só tinha dinheiro para voar, ir do aeroporto para a academia, ficar na academia e aí um amigo me mandou $ 200.

“Tem sido uma montanha-russa. Eu não tinha dinheiro, se você olhar minha conta bancária, há $ 7 agora. Na minha conta bancária, há $ 7, e tenho que aproveitar isso. Não sei quanto estou recebendo. Tudo o que eu tenho focado para essa luta é conseguir a vitória. A vitória foi a coisa mais importante, o dinheiro é o subproduto de conseguir a vitória.”

Sem equipe e onde treinar para se preparar para a luta, Gorimbo encontrou o MMA Masters em Miami, onde diz ter dormido em um sofá no cantinho da academia antes da luta. Com esposa e família em casa, as dificuldades financeiras eram impossíveis de ignorar.

Felizmente, enquanto estava no MMA Masters, Gorimbo conseguiu o apoio de seus companheiros de equipe e parceiros de treinamento – incluindo o provável próximo desafiante pelo título dos meio-médios do UFC em Colby Covington.

“Colby Covington, ele é um cara tão legal”, disse Gorimbo. “Às vezes, Colby Covington [bring me food] na Academia. E as pessoas falam o que querem dele, mas esse cara é um grande homem. Você tem que conhecê-lo para realmente conhecê-lo, assim como eu.

“No final das contas, são negócios. Vou até o cinturão com a equipe que tenho agora.”