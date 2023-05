Thiago Oliveira nega ter mordido orelha de adversário em derrota por DQ: ‘Nunca precisei de nada disso para vencer’

Thiago Oliveira garante que nunca mordeu a orelha do adversário durante uma luta polêmica no Cazaquistão no fim de semana passado.

Oliveira comemorou uma vitória com um mata-leão no primeiro round sobre Erkin Darmenov no octógono 44 e antes de ser desclassificado após o replay mostrar que ele mordeu a orelha direita de Darmenov para ajustar a posição, e disse ao MMA Fighting que ele é inocente.

“Se você assistir ao vídeo, vai perceber que nunca mostrei uma mordida nele”, disse Oliveira ao MMA Fighting. “Me aproximo da orelha dele para o mata-leão ficar apertado. Não adianta dizer que não o mordi porque cada um vai tirar suas próprias conclusões, mas veja o vídeo e verá que não o mordi.”

Confira abaixo os destaques da luta e a polêmica cena.

“Quem me conhece sabe que nunca precisei de nada disso para vencer”, acrescentou. “E eu não faria uma loucura como essa agora. Ele estava prestes a desistir de qualquer maneira, eu não precisava mordê-lo.

Oliveira caiu para 16-10 no esporte com a derrota por DQ, sua sexta derrota consecutiva depois de ter uma taxa de vitórias de 80 por cento antes de 2019.

O ex-lutador do Bellator afirma que o árbitro Dauranbek Zhakaev queria reiniciar a luta após a briga, mas ele insistiu que não fez nada ilegal e decidiu deixar a jaula. Oliveira não recebeu o bônus de vitória.

“Eles não me desqualificaram [for biting]”, afirma Oliveira. “Eu disse que não continuaria e aí me desclassificaram. Acredite em mim se quiser, e a vida continua.”

O lutador brasileiro disse que não tem certeza se ainda tem lutas em seu contrato com a Octagon, mas não quer ter nada a ver com a promoção após a última luta.