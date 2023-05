Thiago Santos, Krzysztof Jotko e outros dois falham em testes antidoping após primeira metade da temporada 2023 do PFL

Quatro lutadores testaram positivo para substâncias proibidas após a primeira metade da temporada peso-pesado e meio-pesado do PFL em Las Vegas, disseram várias pessoas com conhecimento da situação ao MMA Fighting.

O ex-candidato ao título do UFC Thiago Santos e o veterano de longa data do UFC Krzysztof Jotko, ambos lutadores que estrearam sob a bandeira do PFL em abril passado, falharam nos testes de drogas. O Santos perdeu para o campeão do PFL de 2022, Rob Wilkinson, no co-evento principal do PFL 1, com Jotko perdendo a decisão para Will Fleury no mesmo card.

Dois lutadores que também testaram positivo para substâncias proibidas são os pesos pesados ​​Bruno Cappelozza e Rizvan Kuniev, que derrotaram Matheus Scheffel e Renan Ferreira no PFL 2, no dia 7 de abril, respectivamente. As substâncias não foram divulgadas, nem a duração da suspensão que cada uma enfrentará.

Ainda não está claro qual direção o PFL tomará com quatro atletas agora retirados do restante da temporada de 2023. O Santos enfrentaria Mohammad Fakhreddine no dia 8 de junho, com Jotko enfrentando Ty Flores no mesmo card do PFL 4 em Atlanta. O PFL ainda não anunciou as próximas lutas de Cappelozza e Kuniev.