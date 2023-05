Tiger Woods é acusado de assédio sexual por Erica Herman

Tiger Woods‘ público dividido com Érica Herman está ficando mais desagradável … o ex do jogador de golfe agora está acusando-o especificamente de assediá-la sexualmente em várias ocasiões durante o relacionamento.

Herman fez as alegações em novos documentos judiciais que foram arquivados na sexta-feira … alegando que Woods inicialmente a assediou sexualmente logo depois que ela começou a trabalhar em seu restaurante na Flórida, The Woods Jupiter.

Herman diz nos documentos que Woods a contratou pessoalmente em 2014 e depois desenvolveu um relacionamento romântico com ela. Em 2017, ela afirma que ele “a forçou a assinar um NDA … ou então seria demitida de seu emprego”.

“Um chefe que impõe condições de trabalho diferentes a seu empregado por causa de seu relacionamento sexual é assédio sexual”, escreveram os advogados de Herman no processo judicial.

Herman então afirmou nos documentos que Woods a assediou sexualmente novamente em 2022.

Ela alegou que, devido ao término do relacionamento sexual, ele a expulsou de casa – o que ela afirma ser assédio sexual claro.

Getty Tiger Woods diz que Erica Herman não é vítima de abuso sexual, apenas ‘ex-namorada abandonada’



“O proprietário condicionou a disponibilidade de sua moradia ao fato de ela ter um relacionamento sexual com um co-inquilino”, escreveram os advogados de Herman nos documentos. “Essa conduta equivale a assédio sexual de acordo com as leis de habitação justa federais e da Flórida”.

Woods ainda não abordou as novas e específicas acusações de assédio sexual – embora tenha negado veementemente qualquer má conduta sexual com Herman em documentos judiciais que foram arquivados em março. Em parte de sua negação, Woods chamou Herman de “uma ex-namorada rejeitada”.

Em seu registro na sexta-feira, Herman abordou o comentário … chamando-o de “consistente com seu comportamento de assédio”.

“Essa resposta rabugenta foi tirada do manual clássico de homens poderosos acusados ​​de assédio sexual que respondem menosprezando e insultando suas vítimas”, escreveram os advogados de Herman no processo.

Herman argumentou nos documentos, mais uma vez, que um NDA que ela tinha com a lenda do golfe deveria ser declarado inexequível sob o Speak Out Act federal, que proíbe a aplicabilidade de um NDA acordado antes que surja uma disputa envolvendo agressão sexual ou assédio sexual.