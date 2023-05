Tiger Woods foi pego discutindo a controversa liga de golfe LIV com outro profissional no Augusta National

Talor Goochque acabou de alcançar consecutivamenteVIDA Golfe vitórias em eventos na Austrália e em Cingapura, compartilhou detalhes sobre sua conversa com Tiger Woods no mestres sobre a liga apoiada pela Arábia Saudita.

Em recente aparição no Diante do povo podcast com JJ Killeen e João Peterson,Gooch contou uma troca com Woods que ocorreu no Nacional Augusta alcance de condução.

Apesar de A crítica pública de Woods à ligaGooch disse que Woods se sentia à vontade para discutir Equipas do LIV Golf e agendar durante o aquecimento.

De acordo com Gooch, Woods parecia familiarizado com sua transferência de 4 Aces GC de Dustin Johnson esquadrão para Bubba Watson’s renomeado RangeGoats GC antes segunda temporada de LIV. Woods também sabia sobre a liga calendário de 14 torneiosincluindo o evento de Adelaide, do qual Gooch confirmou que eles compareceriam.

No Hero World Challenge em novembro, Woods continuou a expressar sua desaprovação à liga, pedindo a remoção de CEO Greg Norman e rejeitar uma oferta de contrato de mais de $ 700 milhões para ingressar na LIV. Woods expressou seu apoio ao PGA Tour e citou a dificuldade de criar legados no Turnê LIV.

Woods revela familiaridade surpreendente com turnê polêmica e oferece dicas de viagem

No entanto, no podcast, Gooch revelou o resto de sua conversa com Woods, onde ele ofereceu-lhe dicas de viagem para Cingapura, a próxima parada do LIV Tour. Gooch mencionou que Woods recomendou visitar o famoso Cassino Marina Bay Sands e o ensinou a jogar bacará. Woods compartilhou uma história sobre sua primeira visita a Cingapura e como aprendeu a diferença entre ser rico e ser rico.

Gooch e Peterson ambos observaram que parecia que bosques estava “prestando atenção” VIDA Golfe, pois estava ciente da programação e dos eventos da turnê. Eles sugeriram que Woods poderia estar interessado na liga, apesar de suas críticas.