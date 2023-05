Tiger Woods humilhou Erica Herman: é por isso que ela o processou, por relatórios

Tiger Woods simplesmente não aprende, ele continua olhando para as mulheres e fazendo-as passar pelo inferno quando o conhecem. Ao contrário da crença popular, Woods na verdade não é a vítima dessa história em que está sendo processado por sua ex-namorada. Forçá-la a assinar um acordo de não divulgação foi apenas a ponta do iceberg entre Tiger Woods’ abuso psicológico contra as mulheres. Se ele cometeu agressão sexual que HErman afirma, a realidade é que muitas de suas vítimas já detalharam como ele as abusou de outras maneiras. Érica Herman é apenas a mais recente de muitas mulheres que se sentiram de alguma forma violadas ou humilhadas pela lenda do golfe. Ela é simplesmente uma das muitas mulheres que se sentiram injustiçadas por Tiger Woods que decidiu responder.

O motivo de Erica Herman processar Tiger Woods

De acordo com Radar Online, Herman se sentiu profundamente humilhado por Tiger Woods e essa experiência é a principal razão pela qual ela decidiu cobrar por seus problemas. Este processo é a resposta direta à maneira como Tiger tratou Herman durante seu relacionamento. No processo, Herman está exigindo $ 30 milhões depois que Woods falhou em sua promessa de que ela poderia morar em sua mansão na Flórida por um certo número de anos. Depois que o casal se separou em 2022, a equipe de Tiger Woods a enganou para que ela saísse de casa e trocou as fechaduras. De acordo com o processo, Herman afirma que Woods violou seu acordo oral de fornecer a ela uma casa, pois faltavam 5 anos para o fim do negócio.

Mas a parte mais séria desse processo é onde Erica Herman exige que o NDA assinado seja anulado, alegando que pode haver base para assédio sexual cometido pelo ícone do golfe. A alegação sugere que Woods fez isso antes de estarem em um relacionamento e durante um tempo em que Tiger era seu chefe. O caso continua em andamento, mas parece que está se apoiando no favor de Tiger Woods. Herman tem um caso relativamente fraco contra Tiger, ela pode não ganhar nada depois que terminar. Mais um caso de homens poderosos vencendo pessoas menos poderosas.