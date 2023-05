Tiger Woods oficialmente acusado de assédio sexual por Erica Herman: ela quer US$ 30 milhões

Tiger Woods tem lutado contra as acusações e um processo de sua ex-namorada, Erica Herman, e ela apenas o acusou oficialmente de assédio sexual. Documentos judiciais confirmaram isso e sites como Esportes ilustrados relatou isso também. Os primeiros relatos desta batalha legal confirmaram Érica Herman estava tentando anular um acordo de sigilo que Tiger Woods a fez assinar quando começaram a namorar. Ela alega que este NDA não deve mais ter validade se houver assédio sexual ou má conduta sexual envolvida. Woods recentemente apresentou prova deste NDA por meio de seu advogado, mas os advogados de Erica Herman já contra-atacaram.

As razões pelas quais Tiger Woods é acusado de assédio sexual

Os representantes de Tiger Woods não foram capazes de responder a nenhum meio de comunicação depois que esse desenvolvimento foi apresentado pela imprensa. Provavelmente teremos uma resposta nas próximas 48 horas que pode oferecer clareza sobre a equipe jurídica de Woods e sua posição. Em poucas palavras, os advogados de Herman a ajudaram a encontrar a brecha que ela queria, dando-lhe a ideia de acusá-lo de assédio sexual quando Woods ainda era seu chefe. Documentos judiciais que foram obtidos pelo pessoal da Sports Illustrated, Herman está acusando oficialmente Tiger Woods de assédio sexual. O advogado Benjamin Hobas escreveu o seguinte no processo judicial: “O Sr. Woods era o chefe da Sra. Herman. Um chefe que impõe condições de trabalho diferentes a seu empregado por causa de seu relacionamento sexual é assédio sexual.”

Além disso, Hobas detalhou as táticas de Tiger Woods usadas para romper com Herman, que ele considerou brutais. Ele escreve: “Tiger Woods, o atleta de renome internacional e uma das figuras mais poderosas do esporte global, decidiu buscar um relacionamento sexual com sua funcionária, então – segundo ele – a forçou a assinar um NDA sobre isso ou então seria demitida E, quando ele ficou descontente com seu relacionamento sexual, ele a enganou para que ela saísse de casa, trancou-a do lado de fora, pegou seu dinheiro, animais de estimação e pertences pessoais e tentou forçá-la a assinar um NDA diferente. “