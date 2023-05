TikTok Star Brayden Whaley busca proteção contra Brooke de McKenzie após a separação

estrela TikTok Brayden Whaley está passando por um rompimento desagradável com sua ex-namorada, influenciadora Brooke de McKenzie … e as coisas estão tão feias que ele está buscando proteção judicial contra ela.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Brayden afirma que McKenzi o acusou falsamente de ficar com ela fisicamente quando ela foi a um podcast recente e disse que ele “pôs as mãos nela” … algo que Brayden nega.