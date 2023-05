TIM Anuncia Novas Oportunidades de Emprego: Confira as Regiões e os Cargos Disponíveis!

A TIM, uma das principais empresas de telecomunicações do Brasil, acaba de anunciar a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas e regiões do país.

As oportunidades são para profissionais com diferentes níveis de formação e experiência, e oferecem benefícios atraentes aos colaboradores.

Confira mais informações a seguir!

TIM abre novas vagas de emprego pelo país

A TIM é uma empresa que valoriza seus colaboradores e oferece uma série de benefícios para proporcionar bem-estar e qualidade de vida aos seus funcionários. Entre os benefícios disponíveis estão:

Assistência médica e odontológica;

Seguro de vida;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Auxílio creche;

Previdência privada;

Participação nos lucros e resultados; e

Programas de treinamento e desenvolvimento para o crescimento profissional.

Confira abaixo as vagas disponíveis na empresa:

Analista de Marketing Digital;







Assistente Administrativo;







Coordenador de Projetos;







Especialista em Customer Experience;







Gerente de Contas;







Gerente de Produto;







Gerente de Projetos;







Gerente de Vendas;







Líder de Equipe;







Supervisor de Atendimento;







Supervisor de Loja;







Técnico de Telecomunicações;







Vendedor Externo;







Vendedor Interno.

Mais sobre a empresa

A TIM é uma empresa de telecomunicações presente no Brasil desde 1998. Com sede em São Paulo, a empresa conta com mais de 7 mil colaboradores e atende a mais de 55 milhões de clientes em todo o país. A companhia oferece serviços de telefonia móvel, fixa, internet e TV por assinatura, além de soluções para empresas e governos.

A empresa tem como missão conectar pessoas e empresas de forma simples e inovadora, buscando sempre a excelência na qualidade dos serviços oferecidos. A TIM também tem um compromisso com a sustentabilidade e investe em projetos sociais e ambientais, como o programa TIM PRA MIM, que oferece bolsas de estudo para jovens de baixa renda, e o programa TIM Sustentabilidade, que incentiva a reciclagem de celulares e outros eletrônicos.



Como se candidatar?

Os interessados em se candidatar a alguma das vagas disponíveis na TIM devem acessar o site 123empregos, que é o portal responsável pela divulgação das oportunidades. No site, é possível encontrar as informações completas sobre cada uma das vagas, bem como os requisitos necessários e os benefícios oferecidos pela empresa.

Ao encontrar a vaga que se encaixa no seu perfil, basta clicar em “Candidatar-se agora” e preencher o formulário com suas informações pessoais e profissionais. É importante preencher todos os campos corretamente e enviar um currículo atualizado para aumentar suas chances de ser selecionado para o processo seletivo.

